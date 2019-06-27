Як зберегти овочі свіжими у холодильнику

Перші побутові холодильники були дерев'яні, громіздкі, непрактичні та шалено дорогі. Проте за останніх 100 років ці незамінні на кожній кухні прилади пережили якісну еволюцію – завдяки людській винахідливості та технічному прогресу холодильники отримали нові корисні функції.

Звичайно, досконалішим став і зовнішній вигляд: побутова техніка набула довершених форм та інноваційного, практичного дизайну.

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На сьогодні повну свободу в оформленні кухні дарують сучасні розумні рішення. Так, у холодильниках Siemens шухляди можна з легкістю висунути, навіть якщо дверцята відчинені на 90 градусів. Тож такий особливий механізм дозволяє встановити холодильник впритул до стіни.



Корисний функціонал

Проте така приємна дрібниця є лише деталлю, яка доповнює якісно багатий і корисний функціонал холодильників Siemens. Оптимальні умови для зберігання продуктів забезпечують технології iSensoric.

Так, система сенсорів freshSense відстежує можливі коливання температури – наприклад, коли ви відчиняєте дверцята холодильника. А завдяки багатопотоковій системі охолодження multiAirflow повітря рівномірно розподіляється по всій холодильній камері.

Тож продукти, які ви щойно поклали до холодильника, швидко охолоджуються та зберігають природну свіжість.

Ідеальні умови для заморожування та зберігання продуктів

Приємно вражають переваги холодильників Siemens у заморожуванні та зберіганні продуктів. У спеціальному відділенні hyperFresh фрукти й овочі вдвічі довше залишатимуться свіжими. Задля цього варто лише налаштувати відповідний рівень вологості за допомогою простого регулятора.

Окрім того, контейнери hyperFresh plus у холодильниках Siemens мають удосконалений контроль вологості. У цих контейнерах продукти можна тримати вдвічі довше, насолоджуючись їхнім відмінним смаком.

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Зона свіжості hyperFresh premium 0⁰C у холодильниках Siemens має сенсори вологи і температури, які забезпечують ідеальні умови для зберігання риби та м'яса, фруктів та овочів. При цьому свіжість цих продуктів зберігається втричі довше.

Можна забути про розморожування

Напевне кожен мав справу з такою марудною процедурою, як розморожування холодильника. З холодильниками Siemens про це непросте заняття можна забути – завдяки технології noFrost.

Спеціальний обдув усуває вологість з повітря всередині камери – це, своєю чергою, запобігає утворенню льоду на внутрішніх стінках холодильника та паморозі на продуктах. Тут очевидною є подвійна вигода: їжа зберігається в ідеальних умовах, а ви бережете свій час та зусилля.

Ощадливість

Відомий факт, що німецький виробник завжди дбає про комфорт та економію, тому холодильники Siemens – одні з перших на українському ринку, у яких показник енергоефективності А+++.

Варто зазначити, що оптимальне освітлення холодильної камери Siemens забезпечують енергоощадні та довговічні світлодіоди. Вони вбудовані у рівень з боковою стінкою холодильника та спрямовують світло під невеликим кутом – таким чином, щоб продукти не перекривали його. Здавалося б, це просто дрібниці, але ж вони такі зручні та приємні.

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