Як сучасні технології у пранні економлять час та гроші власника

З моменту появи барабанних пральних машин-автоматів вони навчилися прати за заданими програмами, причому їх кількість безпосередньо залежить від фантазії виробника – в хід йдуть режими для дитячої постільної білизни, сорочок, джинсів – словом, чого завгодно.

Щоразу на панелі користувача з’являються нові кнопки, за якими – нові можливості. Такі, як відкладений запуск, самодіагностика, блокування від дітей, контроль протікання теж вже знайомі більшості користувачів – вони є в кожному сучасному агрегаті.

Штучний інтелект у вашій пральній машині

Функція varioSpeed дозволяє отримати ідеально випрану білизну на 65% швидше. Ця функція автоматично визначає, на чому можна заощадити час. Завдяки інтелектуальним сенсорам прилад встановлює об'єм завантаження і вид текстилю – для цього вираховує час циклу прання відповідно до отриманих даних.

Також виробники вбудовують в машину мікропроцесор, який повністю контролює процес прання. Опісля цього ви можете керувати своєю пралкою просто зі смартфону. Від користувача потрібно тільки завантажити білизну і вибрати відповідну програму. Це дуже якісно економить вам час та зусилля, щоб зайвий раз не контролювати процес.

Функція i-Dos

Пральні машини, які підтримують функцію i-Dos - першої у світі системи автоматичного дозування прального засобу, здатні значно спростити життя своїм власникам.

Більше не треба вичитувати інструкції на пральному засобі та шукати інформацію про тканину в інтернеті. Функція i-Dos за допомогою сенсора досліджує завантажену білизну і визначає оптимальну кількість прального засобу. Насправді, точне дозування є важливим фактором, адже якщо прального засобу буде замало – плями не відперуться. Якщо ж його буде забагато – то він або залишиться на одязі, а згодом – на вашій шкірі, або ж необхідно буде зайвий раз сполоснути білизну, а це – зайві витрати води та електроенергії.

Режим тиші у пральній машині

Найновіший двигун iQdrive – максимально потужний, і при цьому працює дуже тихо. Саме таким оснащені пралки Siemens. Також цей двигун довговічний та економний, тож допоможе заощаджувати електроенергію, не жертвуючи результатом.

Завдяки iQdrive пральні машини працюють дуже швидко і практично безшумно, що не створюватиме вам зайвого дискомфорту.

Прання + сушка

Раніше пральні машини з сушкою були більш громіздкими, ніж без неї, але зараз виробники навчилися вміщати всі функції в більш компактний корпус.

Комбінована машина з сушкою актуальна для тих, хто справді цінує економію часу, а також для тих, хто хоче зекономити місце і замість двох пристроїв поставити один.

Знищує запах без прання

Для того, аби повністю позбутись від стороннього запаху на одязі, як правило потрібно заново випрати речі. Але завдяки системі sensoFresh у пральній машині Siemens це можна зробити без зайвого клопоту і без справжнього прання. Достатньо завантажити речі та вибрати режим sensoFresh. Процес триває 30 хвилин і не потребує води та миючих засобів. Цей режим особливо стане в нагоді тим, хто хоче позбутись запаху цигарок з одягу і не прати улюблену сорочку чи джемпер щодня.