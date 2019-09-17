Технології в житті: як у різних країнах ставляться до технологічного прогресу

Компанія Lenovo опублікувала результати власного дослідження ролі технологій у житті, освіті та суспільстві. Опитування охопило більше 15 тисяч людей з усього світу, включаючи США, Мексику, Бразилію, Китай, Індію, Японію, Великобританію, Німеччину, Францію та Італію.

Дослідження виявило, що 40% респондентів відчувають себе не просто "набагато" чи "більш" юними завдяки технологіям – у середньому вони дозволяють людям почуватися на 11 років молодшими.

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Навчання та технології. При цьому 75% опитаних батьків зазначили, що їхні діти надають перевагу пошуку відповіді в інтернеті, аніж просять їх про допомогу. Така практика набула популярності в країнах, де найбільше використовують новітні технології в навчанні, а саме в Індії (89%) та Китаї (85%), найменший показник у німецьких родинах – 54%. Тут не тільки батьки, а й вчителі з особливою обережністю ставляться до використання техніки в освіті, а особливо в школах.

Однак впровадження технологій набуло широкого поширення в Німеччині завдяки ініціативі уряду в 2018 році обладнати понад 40 тисяч шкіл новітніми комп’ютерами та програмним забезпеченням.



Як люди ставляться до впровадження технологій в різні сфери життя

Взаємодія батьків із технологіями. Не лише діти залежать від технологій: 60% батьків хоча б раз переглядали щось в інтернеті, а потім робили вигляд, що вже знають відповідь, допомагаючи дитині виконувати шкільні завдання. Найчастіше це стосувалося STEM-предметів, таких як математика (45%) та наука (38%), а також географія (36%) та іноземні мови (35%).

Понад 80% учасників дослідження погодилися, що використання новітніх технологій в освіті допомагає учням краще навчатися у школі та засвоювати інформацію. У свою чергу, значна частина працюючих батьків (84%) зазначила, що сучасні технології дозволяють їм працювати та, при цьому, постійно бути на зв'язку з родиною. Найбільшого поширення це твердження набуло в Китаї та Індії – 95% респондентів обох країн вважають, що технології допомагають збалансувати кар’єру та життя.

Вплив технологій на виховання. 8 з 10 матерів в Індії відповіли, що використання "розумних" пристроїв і технологій зробили їхнє материнство набагато легшим. На другому місці опинилася Бразилія, де з твердженням погодилися 89% респондентів.

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Натомість, батьки в Німеччині та Італії вважають інакше та стверджують, що технології є менш визначальним фактором у балансі між батьківством та збереженням роботи.

Незважаючи на те, що технології позитивно впливають на навчання, 72% батьків все ж мають певні побоювання. Вони вважають, що технології можуть викликати залежність у молоді та вплинути на соціальні навички. Та разом із цим, 73% респондентів вірять, що технології допомагають майбутнім поколінням ставати більш незалежними та самостійно вирішувати проблеми.

Немає сумнівів, що сучасна освіта трансформується завдяки інтелектуальним технологіям. Вони дають дітям можливість бути винахідливими та незалежними учнями, які можуть самостійно шукати правильні відповіді та дізнаватися більше,

– зауважив віце-президент із глобального маркетингу, досвіду користувачів та клієнтів Lenovo Діліп Бхатія.

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