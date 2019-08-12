Telegram для Android та iOS отримав масштабне оновлення: деталі

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Telegram для Android та iOS отримав масштабне оновлення
Telegram для Android та iOS отримав масштабне оновлення / unsplash

Популярний месенджер Telegram отримав чергове оновлення. Новий патч включає велику кількість доповнень та покращень і вже доступний для пристроїв на базі Android та iOS.

Беззвучні повідомлення. Такі послання при надходженні не будуть видавати звуки. Функція буде корисною, коли потрібно відправити повідомлення людині, яка перебуває, скажімо, на зустрічі або на лекції.

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Для передачі беззвучного повідомлення досить утримувати кнопку відправки. Одержувач побачить повідомлення, але звук надходження відтворюватися не буде. Зауважимо, функція також працює в групах.


В Telegram можна відправляти беззвучні повідомлення

Інші корисні оновлення. Реалізовано так званий "Повільний режим" (Slow Mode). Він дає змогу адміністраторам груп вибирати, як часто учасники можуть відправляти повідомлення. Для адміністраторів групи тепер можна вказати посаду – наприклад, "засновник" або "модератор".


В чатах Telegram можна обрати посаду для адміністраторів

Крім того, варто виділити нові емодзі з анімацією. Вони доступні, якщо відправити окремим повідомленням, скажімо, "серце" або жест "великий палець вгору".

В налаштуваннях чатів можна відключити зациклене відтворення анімованих стікерів.

З іншими змінами в оновленні можна ознайомитися тут.

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Теги: Техно Новини Техно Інтернет Додатки Соцмережі Telegram
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