Telegram дозволив видаляти повідомлення у приватній бесіді

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Telegram отримав кілька нових функцій
Telegram отримав кілька нових функцій / Фото з відкритих джерел

Мессенджер Telegram дозволив користувачам видаляти всю особисту переписку як у себе, так і у співрозмовників без терміну давності. Також розробники реалізували можливість приховувати своє ім'я і фото за певних умов.

Про чергові нововведення стало відомо з блогу розробників. До цього оновлення видалити можна було лише власні повідомлення відправлені за останні 48 годин.

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Засновник Telegram Павло Дуров пояснив, що розробники взяли до уваги занепокоєння користувачів можливими зловживаннями новою функцією і збереженням свого листування.

Не важливо, хто і коли відправляв повідомлення, ви можете повністю це контролювати. Ви навіть можете стерти всю розмову для обох сторін, якщо захочете,
– зазначив Дуров у своєму каналі.

За його словами, компанія ретельно обдумала цю можливість і прийшла до висновку, що перевага контролю користувачів над своїми слідами в цифровому просторі важливіша.

Telegram також отримав ще одну цікаву функцію приватності. Тепер користувачі можуть приховувати своє ім'я і фотографію у випадках, коли їх повідомлення пересилають третім особам.

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Теги: Техно Інтернет Telegram Кібербезпека
Джерело: 24 Канал
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