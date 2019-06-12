Telegram оголосив дату старту продажів власної криптовалюти

Месенджер Telegram проведе свій перший відкритий продаж власної криптовалюти. Відомо, що токен Gram надійде у продаж вже 10 липня 2019 року.

На криптобіржі Liquid проведуть обмежені процедури розміщення токенів, повідомляє TechCrunch.

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Угода стане обмеженою пропозицією, а повне відкриття продажів відбудеться в жовтні цього року.

Що таке токен? Це одиниця обліку, яка не є криптовалютою. Вона призначена для представлення цифрового балансу в деякому активі, іншими словами виконує функцію "замінника цінних паперів" в цифровому світі. Токени – запис в регістрі, який розподілений в блокчейн-ланцюжку.

Як відбуватиметься купівля криптовалюти? Покупці нових токенів повинні будуть пройти низку процедур. Всі бажаючі зможуть придбати токени у організації Gram Asia. Поки криптовалюта офіційно не надійде у продаж в жовтні, вона зберігатиметься в USDC – стабільній монеті, яку підтримує Coinbase.

Коли почнеться основний процес поширення, покупці отримають токени. Сам процес оформлення угоди буде розділений на чотири етапи, в рамках яких чверть токенів, що належать покупцеві, буде вивільнятися кожні три місяці.

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