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Telegram оновиться на Android та iOS: на користувачів чекає кілька важливих змін

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Telegram на Android та iOS: зміни / engadget.com

Популярний месенджер Telegram отримав оновлення для пристроїв на базі Android та iOS. Сервіс отримує кілька важливих змін, наприклад редактор тем у версії 2.0.

Окрім того, із оновленням користувачі зможуть створювати власні кольори для всієї програми, наприклад для фону або повідомлення.

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Також користувачі зможуть поділитися темами з іншими користувачами. Можна обрати як уже готовий шаблон, так і створити вручну.

Ще одна цікава функція, яку отримає Telegram, – Send When Online (відправити, коли онлайн). Нова послуга передбачає відправляти повідомлення в додатку, які будуть надсилатись лише в режимі онлайн.

Інші цікаві функції у Telegram для Android та iOS:

  • Удосконалена функція "поділитися місцем розташування на карті"
  • Змінений список – після оновлення можна буде переглядати результати пошуку
  • Підтримка подкастів і аудіокниг, тепер месенджер фіксує, де ви зупинились при прослуховуванні файла. Також є режим для швидшого відтворення.
  • Нічний режим став ще доступнішим – його можна активувати за допомогою кнопки на екрані меню
  • Ще одна цікава функція, яка поки доступна лише для користувачів Android, – це можливість обрати кількох людей, щоб одночасно поділитися інформацією з інших додатків
  • При цьому для користувачів iOS є можливість налаштування розмір всього тексту

via GIPHY

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Теги: Техно Telegram Інтернет
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