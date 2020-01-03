Telegram оновиться на Android та iOS: на користувачів чекає кілька важливих змін
Популярний месенджер Telegram отримав оновлення для пристроїв на базі Android та iOS. Сервіс отримує кілька важливих змін, наприклад редактор тем у версії 2.0.
Окрім того, із оновленням користувачі зможуть створювати власні кольори для всієї програми, наприклад для фону або повідомлення.
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Також користувачі зможуть поділитися темами з іншими користувачами. Можна обрати як уже готовий шаблон, так і створити вручну.
Ще одна цікава функція, яку отримає Telegram, – Send When Online (відправити, коли онлайн). Нова послуга передбачає відправляти повідомлення в додатку, які будуть надсилатись лише в режимі онлайн.
Інші цікаві функції у Telegram для Android та iOS:
- Удосконалена функція "поділитися місцем розташування на карті"
- Змінений список – після оновлення можна буде переглядати результати пошуку
- Підтримка подкастів і аудіокниг, тепер месенджер фіксує, де ви зупинились при прослуховуванні файла. Також є режим для швидшого відтворення.
- Нічний режим став ще доступнішим – його можна активувати за допомогою кнопки на екрані меню
- Ще одна цікава функція, яка поки доступна лише для користувачів Android, – це можливість обрати кількох людей, щоб одночасно поділитися інформацією з інших додатків
- При цьому для користувачів iOS є можливість налаштування розмір всього тексту
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