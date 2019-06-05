Telegram отримав низку корисних нововведень: деталі оновлення

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Telegram отримав низку корисних нововведень: деталі оновлення
Telegram отримав низку корисних нововведень: деталі оновлення / Unsplash

Популярний месенджер Telegram отримав свіже оновлення. Окрім нових налаштувань конфіденційності, у користувачів з'явиться можливість коментувати публікації.

Можливість коментування дописів. В офіційному блозі Telegram повідомляється, аби додати коментар, адміністратору каналу потрібно створити спеціального бота. Після цього, з'являється кнопка коментарів під публікаціями.

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Натиснувши її, користувач буде перенаправлений на спеціальний сайт, авторизація для якого вже буде пройдена. На сайті потрібно залишити коментар, який спеціальний бот відправить власнику каналу.

via GIPHY

Власники каналу зможуть бачити коментарі в спеціальних приватних групах. Крім того, користувачі зможуть обговорювати публікації каналів і спілкуватися в спеціальних чатах.

Конфіденційність та безпека. Також, Telegram підвищив конфіденційність листування. Тепер користувачі можуть вибирати, в яких групах і чатах їх номери телефону видно, а в яких ні.

Інші функції. Крім того, Telegram запустив поліпшених ботів, які дають змогу входити на сайти за допомогою облікового запису в месенджері.

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Теги: Техно Інтернет Telegram Новини Техно
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