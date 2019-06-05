Telegram отримав низку корисних нововведень: деталі оновлення

Популярний месенджер Telegram отримав свіже оновлення. Окрім нових налаштувань конфіденційності, у користувачів з'явиться можливість коментувати публікації.

Можливість коментування дописів. В офіційному блозі Telegram повідомляється, аби додати коментар, адміністратору каналу потрібно створити спеціального бота. Після цього, з'являється кнопка коментарів під публікаціями.

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Натиснувши її, користувач буде перенаправлений на спеціальний сайт, авторизація для якого вже буде пройдена. На сайті потрібно залишити коментар, який спеціальний бот відправить власнику каналу.

Власники каналу зможуть бачити коментарі в спеціальних приватних групах. Крім того, користувачі зможуть обговорювати публікації каналів і спілкуватися в спеціальних чатах.

Конфіденційність та безпека. Також, Telegram підвищив конфіденційність листування. Тепер користувачі можуть вибирати, в яких групах і чатах їх номери телефону видно, а в яких ні.

Інші функції. Крім того, Telegram запустив поліпшених ботів, які дають змогу входити на сайти за допомогою облікового запису в месенджері.

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