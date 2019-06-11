Telegram перестав працювати: де відбувся збій

Популярний месенджер Telegram почав працювати зі збоями. Неполадки сервісу спостерігаються в тому числі і в українських містах. Як свідчить сервіс Downdetector, в Україні найбільше постраждали користувачі з Києва.

Зокрема, серйозний збій у роботі месенджера відбувся від 14:30 до 15:10. Зараз робота Telegram стабілізувалась.

Важливо: На Android-смартфонах виявили вірус – заява Google

Де не працював сервіс. Скарги про збій у роботі надходили від користувачів із Італії, Іспанії, Латвії, Польщі, Британії, Білорусі та України. Що стосується нашої країни, то неполадки у роботі зафіксували у Харкові, Львові, Луцьку, Одесі, Дніпрі, Запоріжжі, Миколаєві, Смілі та Житомирі.

Де трапився збій у Telegram

Що відбувалось. Найбільше користувачі скаржились, що не могли відправити повідомлення та загалом відкрити конкретний чат. Окрім того, багато скарг було на те, що не вантажилось фото профілю.

У Telegram покине пояснили, що ж стало причиною збою.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно