Telegram перестав працювати: де відбувся збій

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У Telegram відбувся збій
У Telegram відбувся збій

Популярний месенджер Telegram почав працювати зі збоями. Неполадки сервісу спостерігаються в тому числі і в українських містах. Як свідчить сервіс Downdetector, в Україні найбільше постраждали користувачі з Києва.

Зокрема, серйозний збій у роботі месенджера відбувся від 14:30 до 15:10. Зараз робота Telegram стабілізувалась.

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Де не працював сервіс. Скарги про збій у роботі надходили від користувачів із Італії, Іспанії, Латвії, Польщі, Британії, Білорусі та України. Що стосується нашої країни, то неполадки у роботі зафіксували у Харкові, Львові, Луцьку, Одесі, Дніпрі, Запоріжжі, Миколаєві, Смілі та Житомирі.

Telegram перестав працювати

Де трапився збій у Telegram

Що відбувалось. Найбільше користувачі скаржились, що не могли відправити повідомлення та загалом відкрити конкретний чат. Окрім того, багато скарг було на те, що не вантажилось фото профілю.

У Telegram покине пояснили, що ж стало причиною збою.

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Теги: Новини Техно Техно Інтернет Telegram
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