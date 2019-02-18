Телескоп Hubble зробив нові неймовірні фото Урана та Нептуна

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Уран та Нептун
Уран та Нептун / Hubble

Астрономам вдалося зробити нові знімки льодяних гігантів Урана та Нептуна. Телескопу Hubble також вдалося зафіксувати полярну шапку із хмар на Урані та темний шторм на Нептуні.

Нові знімки були зроблені телескопом в рамках програми OPAL (Outer Planet Atmospheres Legacy), в ході якої проводяться щорічні спостереження цих планет, повідомляється на офіційному сайті Hubble.

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Уран. На північному полюсі Урана видно гігантську яскраву область білого кольору, яку назвали "полярною шапкою". Вона, можливо, є довготривалим штормом і могла утворитися через сезонні змін до атмосферних потоках. Коли "Вояджер-2" пролітав повз Урана в 1986 році, ця структура була менш помітною, а на планеті була зима, в той час як зараз середина літнього періоду.

Уран
Знімок Урану

Нептун. На знімку Нептуна видно темний антициклон, що з'явився в літній період в південній півкулі планети. Це четвертий за рахунком антициклон, що спостерігався телескопом.

Ще два подібних атмосферних явища були виявлені космічним апаратом "Вояджер-2" в 1989 році, тоді було відкрито Велику темну пляму, діаметр якої всього лише в три рази менше юпітеріанского урагану Велика червона пляма.

Нептун
Знімок Нептуна

Раніше телескоп уже простежив за долею одного з таких штормів. Поруч з темним штормом видно яскраво-білі "хмари-компаньйони", які формуються під час руху вгору повітряного потоку, що зустрічається з вихором, через що починається утворення кристалів метанового льоду. Схожі хмари утворюються на Землі над горами.

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Теги: Техно Космос Hubble
Джерело: 24 Канал
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