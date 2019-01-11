Телескоп TESS відкрив свою третю екзопланету: деталі

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Телескоп TESS відкрив свою третю екзопланету
Телескоп TESS відкрив свою третю екзопланету / Фото з вільних джерел

Космічний телескоп TESS відкрив свою третю планету – суб-Нептун HD21749b, який обертається навколо помаранчевого карлика на відстані 53 світлових роки від Сонця. Окрім того, науковці виявили дані, які вказують на те, що зірка може мати ще одну планету.

Про це повідомляє ArXiv.org.

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У новій роботі група астрономів на чолі з Діаною Драгомір повідомила про відкриття нової екзопланети HD21749b. Науковці виявили нову планету під час аналізу даних, які телескоп зібрав в період з 25 липня по 14 жовтня 2018 року. В подальшому відкриття отримало підтвердження на підставі даних, отриманих приймачами ешелле-спектрографа HARPS на телескопі в Ла-Силья і Planet Finder Spectrograph на одному з Магеланових телескопів.

HD21749b
Характеристики планети HD21749b

HD21749b знаходиться в системі яскравого помаранчевого карлика, розташованого на відстані близько 53 світлових років від Землі в сузір'ї Сітки. Планета має найдовший орбітальний період з трьох планет, відкритих до цих пір телескопом, який становить 36 днів. Оцінка маси для екзопланети становить близько 23,2 маси Землі, а радіус – 2,84 радіуса Землі. Передбачається, що вона відноситься до категорії суб-Нептунів і має щільну атмосферу; рівноважна температура планети оцінюється в 423 градусів Кельвіна.

Крім того, є дані, що вказують на те, що у зірки може бути ще одна екзопланета – TOI 186.02 – з масою 0,7 мас Землі і періодом обертання 7,8 дня. Це, однак, поки не підтверджено.

Що таке TESS? Це космічний телескоп, який позиціонують як часткову заміну телескопа "Кеплер". TESS запустили в космос в квітні 2018 року і він призначений для пошуку нових екзопланет. Апарат оснащений чотирма телескопами з матрицями роздільною здатністю 16,8 мегапікселів, кожен з яких має поле зору 24 на 24 градуси. Раз в 27 днів телескоп змінює зону спостереження і за два роки основної місії створить карту, яка покриває 85% всієї небесної сфери.

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Теги: Техно Космос
Джерело: Техно
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