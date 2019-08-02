Телескоп зробив фото галактики з цікавою формою

Комплекс телескопів SPECULOOS, головне завдання якого – пошук екзопланет, зробив знімок галактики Центавр А. Ця галактика розміщена на відстані 11 мільйонів світлових років від Землі.

Галактика Центавр А має незвичайну форму і містить у собі декілька областей активного зореутворення.

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Незвичайна форма об'єкта обумовлена тим, що колись гігантська еліптична галактика зіткнулася з відносно маленькою спіральною галактикою.

Поблизу центру галактики, є космічний пил. Його повільно поглинає надмасивна чорна діра з масою приблизно в 100 мільйонів сонячних мас.

Галактика Центавр А

Що відомо про Центавр А?Це є одним з найяскравіших об'єктів на південному небі. Не варто плутати її з α Центавра (це найближча до Сонця зоряна система). Галактику м відкрив у 1826 році шотландський астроном Джеймс Данлоп. Він проводив дослідження південної небесної півкулі на базі австралійської обсерваторії.

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