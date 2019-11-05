Xiaomi Mi TV 5: представили нову лінійку розумних телевізорів

Компанія Xiaomi провела у Києві велику презентацію та представила кілька цікавих новинок. Зокрема, ми побачили нову лінійку розумних телевізорів Xiaomi Mi TV 5, до якої увійшли шість моделей.

Загалом на вибір у користувачів будуть три варіанти діагоналі. Зокрема, модель Xiaomi Mi TV 5 буде доступна з екранами діагоналлю 55, 65 і 75 дюймів. Таке ж різноманіття довжини діагоналей отримає і старша модель Xiaomi Mi TV 5 Pro.

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Що ще цікавого? Головна відмінність між моделями Xiaomi Mi TV 5 від Mi TV 5 Pro полягає у тому, що остання буде оснащена технологією квантових точок.

При цьому обидві моделі телевізорів мають роздільну здатність 4K з підтримкою HDR10 +. Ще однією відмінністю є обсяг пам'яті: Xiaomi Mi TV 5 має 3 ГБ оперативної і 32 ГБ флеш-пам'яті; при цьому Pro-версія отримала модифікацію пам'яті 4/64 ГБ.

Відомі ціни на китайському ринку

Також обидві моделі отримали однокристальну систему Amlogic T972. В компанії запевняють, що дисплей забезпечує охоплення картинки 108%.

Також нові телевізори підтримують технологію MEMC, що забезпечують динамічну компенсацію якості зображення, а також чотири гучномовці та підтримку технологій DTS-HD і Dolby Audio.

Ціна

Xiaomi Mi TV 5 з діагоналлю 55 дюймів коштує 425 доларів (10 600 гривень);

Xiaomi Mi TV 5 з 65 дюймів – 570 доларів (14 200 гривень);

Xiaomi Mi TV 5 75 дюймів – 1140 доларів (28 500 гривень);

Xiaomi Mi TV 5 Pro 55 дюймів – 525 доларів (13 100 гривень);

Xiaomi Mi TV 5 Pro 65 дюймів – 710 доларів (17 700 гривень);

Xiaomi Mi TV 5 Pro 75 дюймів – 1425 доларів (35 600 гривень).

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