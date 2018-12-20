Телевізори LG, що звертаються у трубку, надійдуть у продаж в 2019 році

Компанія LG представила свій прототип телевізорів, які можна згинати у трубочку, під час виставки CES 2018. Тепер стало відомо, що оригінальні телевізори надійдуть у продаж у наступному році.

Про це пише Bloomberg, посилаючись на джерела в компанії.

LG налагодить масове виробництво таких телевізорів та відправить їх у масовий продаж вже у 2019 році.

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У згорнутому стані телевізор виглядає як прямокутний модуль, де і ховається гнучкий екран. При натисканні на спеціальну кнопку дисплей випрямляється.

Також унікальний телевізор зможе згортатися частково, наприклад, щоб перейти з формату 16: 9 на 21: 9.

Телевізори LG, що можна згортати у труботчку: відео

Ціна таких телевізорів та детальні характеристики поки невідомі.

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