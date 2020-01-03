Xiaomi подарує користувачам 100 телевізорів

Китайський виробник Xiaomi вже впевнено закріпився на ринку телевізорів. У Китаї компанія продала вже понад 10 мільйонів телевізорів. Тож виробник вирішив зробити подарунки своїм клієнтам.

Як передає gizmochina, Xiaomi пообіцяла подарувати своїм шанувальникам 100 телевізорів, якщо продажі сягнуть 10 мільйонів пристроїв.

До теми: Nokia Smart TV: перший телевізор бренду – його характеристики і ціна

Зараз генеральний директор телевізійного підрозділу Xiaomi заявив, що компанія виконає свою обіцянку і подарує цих 10 телевізорів.

Як відбуватиметься розіграш

Компанія розіграє сотню телевізорів у період з 3 по 7 січня. Щоночі будуть оголошувати по 20 переможців розіграшу.

З січня по листопад 2019 року компанія Xiaomi посіла перше місце на китайському ринку телевізорів, обійшовши таких відомих виробників телевізорів, як Skyworth, Hisense і TCL.

До речі, Xiaomi домінує на ринку телевізорів не тільки в Китаї, але і в Індії, займаючи 33% відповідного ринку. В Україні телевізори китайського виробника теж мають значний попит.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно