Тепер офіційно: Samsung відмовилась від своєї бюджетної лінійки

Компанія Samsung офіційно заявила про відмові від бюджетної лінійки Galaxy J. Натомість бренд планує розширити лінійку Galaxy A, використавши там новітні технології для більш дешевих моделей телефонів.

Інформація про відмову вже з’явилася на офіційному YouTube-каналі малазійського представництва Samsung.

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Що відомо про Galaxy A. У цих моделях виробник обіцяє поєднати великі акумулятори, технологію швидкої зарядки, а також доступну ціну. Таким чином Samsung хоче ефективно конкурувати з китайськими брендами в Індії, Латинській Америці та Китаю, де його частка на ринку різко знизилася.

При цьому у ролику показали Galaxy A30 і Galaxy A50, які отримали потрійну камеру та екран Infinity. За чутками, Samsung проведе презентацію на 10 квітня, де покаже й представить один або кілька нових смартфонів лінійки Galaxy A.

Лінійка Galaxy J стала Galaxy A

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