Tesla Cybertruck неймовірно дешевий у виробництві – експерт пояснив чому

Спеціаліст Сенді Манро, який раніше розкрутив до гвинтика Tesla Model 3, дуже високо оцінив технології в основі нового електропікапа Ілона Маска. За його оцінкою, організація виробництва обійдеться в сім разів дешевше, ніж для аналогічного автомобіля з ДВЗ.

Команда Манро розбирає техніку з 1988 року, готуючи місткі звіти на замовлення виробників – або їх конкурентів. У 2018 він розгвинтив одну з перших Tesla Model 3 і лаяв Ілона Маска за погану організацію виробництва, стверджуючи, що навіть ветеран серед електромобілів BMW i3 обходиться у виробництві дешевше.

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Втім, пізніше з'ясувалося, що Манро поспішив з висновками: розібравши другий електроседан і все ретельно порахувавши, він назвав Model 3 мало не найприбутковішою моделлю на ринку. Тепер же він хвалить пікап Tesla Cybertruck, який поки не потрапив в руки його інженерів і навіть не пущений в серійне виробництво, пише Electrek.

Чому Cybertruck дешевий у виробництві

На підставі інформації, представленої Tesla, фото і відео з презентації та власного досвіду він стверджує, що завдяки унікальній структурі кузова почати виробництво пікапа Ілон зможе майже безкоштовно – за мірками автоіндустрії, звісно.

Міцному кузову з космічної стали (Ultra-Hard 30X Cold-Rolled), використання якої й зумовило знаменитий незграбний силует машини, потрібен мінімальний каркас для того, щоб зміцнити на ньому шасі. Фарбувати Cybertruck, судячи з презентації, теж ніхто не збирається.

За оцінкою Манро, капітальні витрати на виробництво 50 000 електропікапів Tesla сягають близько 30 мільйонів доларів. Така ж кількість бензинового конкурента Ford F-150 коштуватиме близько 210 мільйонів доларів.

Вердикт привернув увагу Ілона Маска.

Аналіз інжинірингу Tesla від Манро акуратний – і в частині переваг, і в частині недоліків. Думаю, йому сподобаються деякі елементи корпусу Model Y,

– заявив засновник і глава Tesla.

Model Y – це компактний кросовер на базі тієї ж платформи, що і Model 3. Це найближча "товарна прем'єра" Tesla: продажі повинні стартувати влітку 2020 року. Хоча деякі експерти вважають, що конвеєр запустять навіть раніше – вперше в історії марки.

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