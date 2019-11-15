Tesla готується до презентації електричного пікапа: що про це відомо

Ілон Маск вже підтвердив дату анонсу першого пікапу компанії із електродвигуном, а компанія Tesla вже почала розсилати запрошення на подію. Окрім того, на сайті відомства із патентів та товарних знаків США виявили назву майбутньої новинки.

Що відомо про назву пікапа Tesla?

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Згідно із зареєстрованим раніше патентом, в продаж "кіберпанківський" пікап Tesla надійде під маркою Cybrtrk – відповідний логотип був також запатентований виробником, повідомляє CNET.

Причини, за якими компанія "викинула" голосні букви, невідома. Користувачі в мережі вже відмічають складність читання такої назви.



Назва нового автомобіля Tesla

Запрошення на презентацію авто та характеристики Cybrtrk

Опубліковане запрошення виконано в стилістиці фільму "Той, що біжить по лезу". Детальні характеристики автомобіля як і раніше невідомі.



Запрошення на презентацію пікапа Tesla

Раніше Ілон Маск повідомляв, що модель буде нагадувати "бронетранспортер з майбутнього" і перевершить базову модель Porsche 911 за ходовими характеристиками.

Дата презентації та ціна

Презентація пікапа Tesla відбудеться 21 листопада в Лос-Анджелесі. Очікується, що вартість новинки на старті продажів складе близько 50 000 доларів, а дальність пробігу на одній "заправці" від електромережі – до 800 кілометрів.

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