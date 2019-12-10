Tesla Model 3 на автопілоті врізався у поліцейську машину: фотофакт

Електромобіль Tesla Model 3 під керуванням автопілота потрапив в аварію. При чому він врізався в поліцейську машину. Це трапилось у штаті Коннектикут, США.

Як пише BBC, Tesla врізалася у поліцейську машину та ще одну автівку. Обидва авто стояли нерухомо.

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Як розповів водій Tesla Model 3, він перевів режим кермування на автопілот, бо хотів перевірити собаку на задньому сидінні.

Аварія трапилась вранці на трасі 95 в Норволку. Поліцейські зупинились біля зламаної машини, їхня мигалка була увімкненою. Вони чекали евакуатор. Та раптово наїхав електрокар та врізався у задню частину поліцейської машини. Удар був доволі сильний, тож за інерцією, машина поліції вдарила поламану автівку. Внаслідок аварії ніхто не постраждав.

Як ситуацію коментують в поліції

У поліції наголосили, що керування автопілотом не є виправданням для водія, він все одно має бути пильним і стежити, щоб його авто не порушувало правил дорожнього руху.

Тож водія звинуватили у необачному водінні та ненавмисному створенні загрози на дорозі.

До речі, у компанії Tesla теж наголошують, що водії мають бути обачними під час водіння, навіть якщо авто їде на автопілоті. Зокрема, водіям не рекомендують прибирати руки з керма при використанні функції автопілота.

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