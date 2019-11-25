Tesla може випустити зменшену версію нового пікапа Cybertruck

Генеральний директор Tesla Ілон Маск полюбляє досить часто писати у своєму твітері. Саме так ми дізнаємося найдрібніші деталі майбутніх анонсів. Минулої неділі Маск був особливо активним у своєму мікроблозі й розповів, що в майбутньому Tesla може випустити зменшену версію нещодавно презентованого Cybertruck.

Крім того глава Tesla поділився новими даними щодо продажів футуристичного електро пікапа.

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Маск пожартував, що в майбутній, зменшеній версії Cybetruck буде ще менше полігонів. Крім цього він наголосив, що вже наступного року нас чекає декілька нових анонсів від компанії.

Cybertruck – це наш останній продукт на деякий час, але наступного року буде кілька (переважно) несподіваних анонсів технологій,

– написав Маск.

Cybertruck is our last product unveil for a while, but there will be some (mostly) unexpected technology announcements next year — Elon Musk (@elonmusk) November 24, 2019

Ріст продажів Cybetruck

Серед іншого Маск звернув увагу, що наразі вже оформлено понад 200 тисяч попередніх замовлень на електро пікап від Tesla.

Для порівняння, це приблизно еквівалентно кількості попередніх замовлень, які Tesla отримала для Model 3 у 2016 році – 134 тисячі за перші 24 години, а 325 000 – протягом тижня. Водночас, варто зазначити, що депозит попереднього замовлення для Model 3 коштував 1000 доларів, тоді, як Cybertruck можна попередньо замовити всього 100 доларів.

До речі, Маск поділився деякими подробицями провального тесту броньованого скла Cybertruck. За його словами, попередні удари кувалдою по дверях пошкодили основу скла на вікні пікапа, через що скло й не витримало удару кулі.

Наразі Cybertruck можна передзамовити у трьох модифікаціях:

Базова модель обладнана одним двигуном і заднім приводом, запас ходу – до 400 кілометрів на одному заряді. Авто зможе розігнатися до 100 км/год за 6,5 секунди. Виробляти модель розпочнуть в 2021 році і вона надійде в продаж із цінником 39 900 доларів.

Пікап з двома двигунами, повним приводом, запасом ходу до 480 кілометрів зможе розганятися до 100 км/год менш ніж за 4,5 секунди. Ця модифікація також зійде з конвеєра в 2021 році та обійдеться покупцям в 49 900 доларів.

Повнопривідна версія з трьома двигунами, запасом близько 800 кілометрів набиратиме "сотню" на спідометрі всього за 2,9 секунди. Цю версію електрокара можна буде придбати в 2022 році за ціною 69 900 доларів.

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