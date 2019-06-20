Tesla офіційно продає б/у автомобілі: ціни доволі привабливі

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Tesla офіційно продає б/у автомобілі: ціни доволі привабливі
Tesla офіційно продає б/у автомобілі: ціни доволі привабливі / unsplash

Раніше для того, аби придбати вживаний автомобіль Tesla потрібно було шукати реселлера або людину, яка планує продати своє авто. Однак це вже в минулому. На офіційному сайті виробника електрокарів запустили розділ, в якому можна придбати б/у автівку.

Особливості купівлі. Як повідомляє tehnot.com, перед продажем електромобілі проходять понад 70 перевірок. Такі заходи дають змогу уникнути проблем із заводським браком або проблем при експлуатації транспортного засобу.

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Окрім того, компанія надає можливість покупцям обрати гарантію: чотирирічну на 50 тисяч миль або дворічну на 100 тисяч миль.

Доступні моделі. Наразі Tesla пропонує три моделі електрокарів: Model 3, Model S та Model X. Користувачі можуть обрати собі авто за допомогою фільтрів, які охоплюють колір інтер’єру та екстер’єру, відсутність чи наявність проведеного ремонту, рік випуску, пробіг, ціну та інші характеристики.

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Ціни. Як правило, середня ціна на вживану автівку на 15-20 тисяч доларів дешевше за новий аналог. Зауважимо, нова автівка від Tesla в середньому коштує 30-35 тисяч доларів, тобто б/у авто продають фактично за півціни.

Шукати електрокар можна за своєю локацією або ж обрати доставку з будь-якого регіону Сполучених Штатів за додаткові 2 тисячі доларів.

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Теги: Новини Техно Техно IT-бізнес Tesla Авто Ціни
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