Tesla офіційно продає б/у автомобілі: ціни доволі привабливі

Раніше для того, аби придбати вживаний автомобіль Tesla потрібно було шукати реселлера або людину, яка планує продати своє авто. Однак це вже в минулому. На офіційному сайті виробника електрокарів запустили розділ, в якому можна придбати б/у автівку.

Особливості купівлі. Як повідомляє tehnot.com, перед продажем електромобілі проходять понад 70 перевірок. Такі заходи дають змогу уникнути проблем із заводським браком або проблем при експлуатації транспортного засобу.

Читайте також: Показали перший пікап компанії Tesla – Truckla: відео

Окрім того, компанія надає можливість покупцям обрати гарантію: чотирирічну на 50 тисяч миль або дворічну на 100 тисяч миль.

Доступні моделі. Наразі Tesla пропонує три моделі електрокарів: Model 3, Model S та Model X. Користувачі можуть обрати собі авто за допомогою фільтрів, які охоплюють колір інтер’єру та екстер’єру, відсутність чи наявність проведеного ремонту, рік випуску, пробіг, ціну та інші характеристики.

Ціни. Як правило, середня ціна на вживану автівку на 15-20 тисяч доларів дешевше за новий аналог. Зауважимо, нова автівка від Tesla в середньому коштує 30-35 тисяч доларів, тобто б/у авто продають фактично за півціни.

Шукати електрокар можна за своєю локацією або ж обрати доставку з будь-якого регіону Сполучених Штатів за додаткові 2 тисячі доларів.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно