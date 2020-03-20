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Tesla переходить на "безконтактний метод" продажу електромобілів

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Компанія Ілона Маска вимушено змінила спосіб доставки авто власникам / medium

У зв'язку з пандемією коронавірусу Tesla виконала вимогу уряду штату Каліфорнія і оголосила про закриття автомобільного заводу в США на карантин. Проте компанія продовжила продаж електрокарів, а доставку новинок покупцям організувала вельми оригінальним способом.

Поширення захворювання призвело до того, що від роботи відмовилися не лише непродовольчі магазини, але й автосалони. Щоб не припиняти поставки, виробник вдався до "безконтактного" способу передачі покупок, при якому замовнику не потрібно безпосередньо спілкуватися з будь-ким з представників дилерського центру, повідомляє slashgear.

Актуально Tesla таки закриє завод в США через коронавірус

Як діє "безконтактний" метод доставки авто

Методика Tesla має на увазі попереднє встановлення покупцем фірмового мобільного додатка перед тим, як забрати новий електрокар зі стоянки. Підійшовши до машини, користувач може розблокувати своє авто за допомогою унікального бездротового ключа.

Всі необхідні документи будуть знаходитися в салоні – новоспеченому власникові залишиться лише підписати папери й залишити їх на місці видачі, не наближаючись до співробітників салону.

Нові умови продажу набудуть чинності в США з 23 березня поточного року і ймовірно діятимуть до закінчення карантину.

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Автор: Михайло Года
Теги: Коронавірус Covid-19 Техно Новини Техно Ґаджети Ілон Маск Tesla
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