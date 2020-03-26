Tesla планує використовувати весь парк випущених автівок для навчання штучного інтелекту

Компанія Ілона Маска подала патентну заявку на технологію, що дозволяє використовувати весь парк вже випущених автомашин Tesla для навчання автопілота компанії.

Мовиться про інтелектуальне навчання центральної нейронної мережі, дані якої збираються кожною машиною та класифікуються локально, бортовим комп'ютером, повідомляє Electrek.

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Потужності Tesla для збору даних

У той час як інші компанії використовують відносно невеликий флот автомобілів для проведення випробування і збору даних, компанія Ілона Маска оснащує всі свої електромобілі набором сенсорів для збору інформації про дорожній рух, продає їх і тестує систему безпілотного управління в "прихованому режимі".

Ці дані, отримані на прикладі реального досвіду безпілотного руху громадськими дорогами, вкрай важливі для навчання нейронних мереж. Патентну заявку склав Андрей Карпатий, глава підрозділу компанії з роботи над штучним інтелектом.

Детальніше про патент

Заявка описує метод, що дозволяє класифікувати потенційні дані для тренування ШІ локально, до їх передачі. Якщо програма оцінює дані як потенційно придатні для ШІ, то дає команду передавати їх бездротовою мережею. Потім вони використовуються для поліпшення автопілота.

До слова, на початку місяця стало відомо, що Tesla ґрунтовно переписує софт для своїх електромобілів. Нове оновлення дозволить компанії швидше випустити більше функціоналу для Autopilot, системи безпілотного управління, яка вже вміє самостійно їздити по шосе і під'їжджати до власника на зупинці.

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