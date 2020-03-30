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Tesla планує збудувати ще одну систему зберігання енергії – на Гаваях

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Tesla хоче збудувати найпотужнішу станцію зберігання енергії / Ілюстративне фото

Компанія Tesla має намір брати участь в тендері на будівництво однієї з найбільших систем зберігання енергії в світі, яку планують розмістити на одному з островів штату Гаваї. Компанія пропонує встановити 224 промислових батареї Megapack місткістю по 3 МВт/год. Це сховище буде в 8 разів більше, ніж станція Hornsdale, побудована Tesla в Південній Австралії в 2017 році.

Промислові акумулятори Megapack були випущені компанією в середині минулого року і залишаються наймасштабнішим рішенням для зберігання енергії. Ця проста в установці батарея місткістю 3 МВт/год, яка поставляється з інвертором на 1,5 МВт, спочатку не була хітом продажів, але після реклами через свій блог у Twitter Ілону Маску надійшли пропозиції про будівництво великих сховищ на Алясці і в Каліфорнії.

До теми Tesla починає будівництво гігантської системи зберігання енергії

Нещодавно стало відомо про участь Tesla в тендері на будівництво системи зберігання енергії для Hawaiian Electric, найбільшій електростанції Гаваїв, на острові Оаху. Мета проєкту – забезпечити альтернативу пікових станцій на викопному паливі, які використовуються в період підвищеного навантаження на енергомережу.

Найпотужніша станція зберігання енергії

З огляду на плановану місткість станції – 810 МВт/год – цей проєкт стане одним з найбільших у світі, повідомляє Electrek. Для порівняння, це вшестеро більше, ніж побудоване Маском сховище Hornsdale в Південній Австралії.

Крім батарей переможець тендера зобов'язується встановити інвертори і трансформатори, побудувати бетонні майданчики, прокласти підземні кабелі і кабельні тунелі, поставити і налаштувати розподільчу апаратуру та іншу електрику.

Крім Megapack у Tesla в асортименті є більш скромний промисловий акумулятор Powerpack і домашній варіант Powerwall.

Ще більшим проєктом повинна стати система зберігання в окрузі Монтерей штату Каліфорнія на 1200 МВт/год. Акумулятори Tesla будуть побудовані на переобладнаній газової електростанції – 449 штук Megapack. Головним завданням установки буде накопичення енергії вітру і сонця.

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Автор: Михайло Года
Теги: Новини Техно Техно Tesla Ґаджети
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