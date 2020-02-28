Tesla починає будівництво гігантської системи зберігання енергії

Установка Tesla потужністю 1200 МВт/год стане найбільшою системою зберігання енергії у світі. Вона буде побудована у Каліфорнії, в окрузі Монтерея, і перевершить в 10 разів за своєю потужністю інший подібний проєкт Tesla – Hornsdale в Південній Австралії. Установку зведуть на місці застарілої газової електростанції і використають для накопичення енергії сонця та вітру.

Tesla отримала фінальний дозвіл на переобладнання газової електростанції Moss Landing в Каліфорнії. За планом, вона повинна перетворитися на величезну установку для накопичення енергії вітру і сонця, повідомляє Clean Technica. Проєкт отримав одностайне схвалення Комісії з планування округу Монтерей.

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Детальніше про станцію Tesla

Наразі електростанція, яка колись обслуговувала величезну територію, поступово виводиться з експлуатації та виробляє близько 10% від колишніх обсягів енергії. Однак уже незабаром на її території розміститься 449 акумуляторів Megapack сумарною потужністю 1200 МВт/год.

Зараз найбільшою системою зберігання енергії вважається проєкт Tesla Hornsdale потужністю 129 МВт/год. На момент будівництва він був в тричі потужніший ніж найближчі конкуренти. Однак нова установка перевершить його в 10 разів.

Для чого Tesla будує нову станцію

Головним завданням установки буде накопичення енергії вітру та сонця. Система дозволить згладжувати піки споживання і постачати електрику вночі та в безвітряну погоду.

Схвалення влади округу було останнім пунктом перед стартом робіт на об'єкті. Планується, що вони почнуться вже в наступному місяці, а в експлуатацію система буде введена до кінця року.

Хто ще працює над проєктом

Партнером Tesla в рамках проєкту стала Pacific Gas and Electric. Крім Moss Landing, вони ведуть роботи зі створення ще трьох систем накопичення енергії, які замінять кілька газових електростанцій.

Кілька днів тому з'явилася інформація про новий проєкт Tesla під назвою Roadrunner. Мова про виробництво дешевих акумуляторів для електромобілів зі збільшеним запасом ходу. Можливо, одну з таких батарей покажуть в дії вже в квітні.

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