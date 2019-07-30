Tesla представила електростанції майбутнього

Для забезпечення безперебійної роботи електростанцій та підприємств, а також для постачання міст електрикою компанія Tesla представила проект Megapack. Система з гігантських промислових акумуляторів розроблена спеціально для зберігання великого обсягу електроенергії і може стати основою для електростанцій майбутнього.

Особливості нових електростанцій. Як повідомляє Engadget, ідеєю розробників Megapack стала можливість швидкої побудови електростанцій на поновлюваних джерелах енергії.

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Ємність одногої "осередку" становить 3 МВт⋅ч, що в 14 разів більше, ніж у анонсованого в 2015 році акумулятора Tesla Powerpack ємністю 210 кВт⋅ч.

Терміни реалізації проекту. Представники американської компанії запевняють, що побудувати гігаватну електростанцію компанія може всього за три місяці. Для порівняння, на будівництво традиційного аналога буде потрібно близько одного року.



Концепт електростанцій Tesla

Переваги електростанцій Tesla. Батареї Megapack можуть підключатися безпосередньо до сонячних панелей. Комплекс акумуляторів працює під управлінням центрального хаба, що дає змогу контролювати актуальну ємність і потужність станції.

Альтернативним варіантом використання Megapack може стати її експлуатація в якості накопичувача енергії на підприємствах, які відчувають надлишок електрики, з метою подальшого продажу.

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Мета всього проекту Megapack – забезпечити різні населені пункти можливістю швидкого розгортання електростанцій в тих точках, де населення відчуває дефіцит електроенергії. Головною перевагою рішення Tesla стане простота, швидкість установки і екологічність.

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