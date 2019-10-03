Tesla придбала стартап DeepScale: що це означає

Компанія Tesla придбала стартап DeepScale, який спеціалізується на розробці систем комп'ютерного зору для транспортних засобів. Це дасть змогу вивести автопілот Tesla на новий рівень та перетворити популярні моделі електрокарів в роботаксі.

Один із засновників DeepScale Форрест Іандола повідомив в Twitter про те, що приєднується до команди Tesla Autopilot, передає Tech Crunch.

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Що відомо про стартап? DeepScale розробила спосіб ефективного використання нейромереж з недорогими сенсорами і процесорами, що поліпшують "сприйняття" автомобілів. Система з можливостями картування і планування маршруту дає змогу інтерпретувати і класифікувати дані, необхідні для автоматичного водіння.

I joined the @Tesla #Autopilot team this week. I am looking forward to working with some of the brightest minds in #deeplearning and #autonomousdriving. — Forrest Iandola (@fiandola) October 1, 2019

Зараз розроблені компанією машини відповідають другому рівню за класифікацією асоціації SAE (Society of Automotive Engineers). Четвертий рівень допускає використання машини в якості локального безпілотного таксі без керма і педалей.

Для чого придбали стартап? Раніше в цьому році глава Tesla заявив, що побудує масову мережу безпілотних таксі до 2020 року. Ймовірно, використання технологій DeepScale є частиною плану.

Досягнення Tesla в безпілотному керуваннні. За словами Ілона Маска, тепер електромобілі Tesla мають все необхідне залізо для повністю автономного водіння. Компанія також продовжує оснащувати електрокари новими функціями. Наприклад, технологія Smart Summon дає змогу власникам викликати свої Tesla з парковки в безпілотному режимі.

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