Tesla проведе "День батарей" у кінці травня: представлять революційні розробки

Під час прес-конференції, присвяченій фінансовим підсумками першого кварталу 2020 року, глава Tesla Ілон Маск оголосив, що довгоочікуваний захід "День батарей" відбудеться менш, ніж через місяць – між 18 і 22 травня – або в Каліфорнії, або в Техасі. Очікується, що журналістам та інвесторам представлять революційні розробки в області акумуляторів, на які натякають численні патенти компанії.

Перший квартал 2020 року приніс Tesla на подив високий дохід, попри необхідність закрити основну фабрику з виробництва електромобілів через коронавируса, пише BI.

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Скільки заробила тесла

Скоригований прибуток на акцію склав 1,24 долар замість очікуваних втрат в розмірі 0,34 долара, а дохід – 5.99 мільярда, а не 5,8 мільярда доларів, як припускали аналітики.

Попри глобальні проблеми, ми змогли домогтися кращих показників за квартал з виробництва та постачання,

– розповіли в компанії.

Однак, постачання вантажівки Tesla Semi відкладаються до 2021, поки Tesla має намір зосередитися на нарощуванні випуску Model Y.

Особливу увагу Маск приділив рекламі так званого "Дня батарей", конференції, яка повинна була відбутися ще у квітні, але через пандемію перенесена на кінець травня. Її глава компанії назвав "найприголомшливішою" подією в історії Tesla.

Швидше за все, її проведуть в Техасі – губернатор штату з 1 травня знімає карантинні заходи для бізнесу і дозволяє збиратися по шість чоловік. Цю ініціативу Маск, противник суворої ізоляції, зустрів на ура.

Що нам покажуть

Анонсуючи "День батарей" в минулому, Маск описав цей захід як "всебічний огляд хімії елементів живлення, модулів і батарей, архітектури та плану виробництва з чіткою стратегією досягнення рівня терават-годин на рік".

Маск також заявив, що він "надзвичайно впевнений" у тому, що до кінця цього року вдосконалена система допомоги водієві Autopilot досягне такого рівня розвитку, що зможе самостійно возити власника Tesla з дому на роботу і назад без втручання людини в управління машиною. Тестування просунутої версії Autopilot близьке до досягнення цієї можливості, додав глава Tesla.

У минулому році Tesla проводила "День автономності", на якому показала журналістам, інвесторам і аналітикам свої напрацювання в області технології автопілота. Зокрема, тоді стало відомо, що через кілька років кермо і педалі в електромобілі стануть необов'язковою опцією, а єдиним керуючим елементом буде великий дисплей для вибору маршруту.

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