Tesla стала найбільшим виробником електромобілів у світі

Кілька років тому мало хто вірив, що Tesla зможе випускати електромобілі хоча б якимось значним обсягом, проте компанія зуміла стати законодавицею ринку з трьома лінійками моделей – Model S, Model X і Model 3.

Водночас конкуренція на ринку електричного транспорту загострюється: за сукупними продажами електромобілів Tesla вперше перевершила китайську компанію BYD, навіть якщо врахувати гібриди, повідомляє Electrek.

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Змагання компаній

Весь цей час Tesla безпосередньо змагалася за кількістю продажів з BYD, найбільшим виробником електромобілів в Китаї. Свого часу Маск навіть встиг невтішно відгукнутися про продукцію конкурентів: коли Уоррен Баффет інвестував в BYD, і Ілона запитали, що він думає про електромобілі цієї компанії, він лише розсміявся у відповідь.

Втім, це не завадило BYD випускати продукцію у вражаючих масштабах, поки Tesla ледь давала раду зі своїм "виробничо-логістичним пеклом".

Кількість продажів

І ось, після появи даних за останній квартал, Tesla нарешті обійшла BYD. За неофіційними підрахунками, з першого кварталу 2014 по жовтень 2019 Tesla відвантажила 807 954 електромобілі, а BYD – 787 150 одиниць.

Також важливо підкреслити, що BYD, на відміну від Tesla, випускає не лише легкові електрокари, але також гібридні автомобілі, автобуси і вантажівки. При цьому аналітики відзначають, що за останні п'ять років продажі гібридів BYD впали у порівнянні з повністю електричними моделями.

Tesla офіційно стала лідером на ринку електромобілів:

Завод Tesla у Китаї

З відкриттям третього автозаводу Tesla – Gigafactory 3 – в Китаї компанія Ілона Маска почне експансію і на місцевому ринку, і тоді боротьба між виробниками загостриться ще більше.

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