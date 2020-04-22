Tesla вчить електромобілі самостійно шукати місце для паркування

Маск вирішив прислухатися до порад клієнтів і пообіцяв викотити функцію самостійного пошуку місця для паркування ще в цьому році. Він підтвердив у своєму твітері, що робота над режимом пошуку паркувального місця і автоматичного паркуванням в самому розпалі.

Після релізу функції Smart Summon власники отримали можливість викликати припаркований транспорт, дочекавшись, щоб машина сама під'їжджала до водія. Багато хто радив навчити автомобіль самостійно паркуватися, висадивши попередньо пасажирів і водія в зручному місці, це було б дійсно корисно, пише Electrek.

До теми Маск: "Автопілот Tesla володітиме надлюдськими можливостями"

Глава Tesla Ілон Маск вже повідомляв на початку березня, що автопілот буде істотно перероблений, і що у нього з'явиться новий функціонал, а також натякав на появу опції автопарковки, але тепер він сповістив про це всіх читачів свого блогу.

Як оновиться автопілот Tesla

Маск розповів, що компанія "суперактивно" працює над системою розпізнавання світлофорів і стоп-сигналів, а також над режимом Reverse Summon, який стане частиною відновлення автопілота, запланованого в цьому році.

Також в оновленні буде представлена більш якісна система тривимірного маркування. Маск описує її так: "Це коли машина входить в сцену з вісьмома камерами і як би малює шлях, а потім ви можете відзначити цей шлях в 3D".

Всі ці нововведення наближають Tesla до заповітної мети – повної автоматизації та перетворенню електромобілів в роботаксі, після чого вони почнуть приносити прибуток своїм власникам. Після цього на місці колишньої компанії виникне новий бізнес роботаксі, а коштувати електрокари будуть в кілька разів дорожче ніж "звичайні" машини.

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