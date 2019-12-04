Tesla вимагає постачальників прискоритися: виробництво Model Y може початися на півроку раніше

Компактний кросовер Model Y може стати першим автомобілем Tesla, що з'явилися раніше термінів, названих Ілоном Маском. Tesla вимагає від постачальників збільшити темпи відвантаження запчастин для нового електромобіля, а також для своєї вантажівки Semi.

Аналітики Deutsche Bank вважають, що електричний кросовер Model Y може з'явитися на дорогах вже на початку 2020 року, а не влітку, як обіцяв глава Tesla Ілон Маск в жовтні. Ранній початок виробництва і поставок може стати символічною перемогою компанії, яка до того неодноразово порушувала терміни, пише CNBC.

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Deutsche Bank прийшов до такого висновку після того, як побачив документи постачальників Tesla з Тайваню, в яких відмічено збільшення обсягів замовлень деталей для складання Model Y.

Доповіді постачальників запчастин Model Y в Тайвані дозволяють зробити висновок, що Tesla вимагає виконати замовлення раніше узгоджених термінів,

– пояснив Еммануель Рознер, старший аналітик DB.

Tesla набирає обороти

За словами представників постачальника, Tesla прискорює серійне виробництво, випереджаючи графік на повних шість місяців. Це означає, що Model Y може стати доступною для покупців в першому кварталі наступного року.

Разом з тим Рознер згадав, що компанія очікує від постачальників прискорення доставки компонентів для вантажівки Tesla Semi, яка повинна вийти лімітованою серією в 2020 році.



Вантажівка Tesla Semi від Ілона Маска

У Model Y набагато більше спільних деталей у порівнянні з попередніми моделями. Це означає, що компанії буде простіше прискорити виробництво.

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