Tesla випереджає всіх конкурентів у технологічності своїх акумуляторів

Великий швейцарський фінансовий конгломерат Credit Suisse, який пророкував падіння курсу акцій Tesla на 44%, згнітивши серце визнав досягнення компанії. Це сталося після відвідин експертами заводу з виробництва акумуляторів у Неваді.

Представник компанії Credit Suisse Ден Леві і його колеги відвідали фабрику Tesla в Неваді, де збирають батареї для автомобілів і систем зберігання енергії. Цей візит змінив їх думку про компанію, розповідає BI.

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Виробнича потужність Gigafactory 1, за даними минулого року, становила 44 ГВт*год. Ці показники вразили аналітиків, оскільки сукупна місткість батарей, які випускає вся автоіндустрія, становить 46 ГВт*год, причому 33 ГВт*год припадають на частку китайських постачальників.

Tesla, ймовірно, попереду інших в області акумуляторів – ключового елемента електричного транспорту. Ми вважаємо, що Tesla лідирує також і в областях, які, швидше за все, визначать майбутнє автомобілебудування – в програмному забезпеченні і електрифікації,

– написав Леві клієнтам компанії Credit Suisse.

Характерно, що після такого схвального відгуку Леві, того ж дня вартість акцій Tesla виросла на 4,7%.

Леві пообіцяв більш детально розповісти, чому акумулятори дають компанії конкурентну перевагу, на заході "Powertrain Day", який Tesla призначила на першу половину 2020 року.

Tesla зіткнеться з конкуренцією

Однак компанії рано розслаблятися, попри лідерство її акумуляторів. Аналітики з Credit Suisse очікують, що Tesla зіткнеться зі зростаючою конкуренцією з боку інших автокомпаній, які випускають електромобілі. Якщо команда Маска не отримає вигоду зі свого становища і потенційних переваг, конкуренти можуть залишити її позаду.

Нова розробка Tesla

На початку осені Tesla запатентувала винахід команди вчених, які працювали на компанію. Це літій-іонний акумулятор з монокристалічним катодом і вдосконаленим електролітом, якого вистачить електромобілю на 1,6 мільйона кілометрів пробігу.

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