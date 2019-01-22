Tesla збільшить вартість електроенергії на своїх заправках Supercharger

Водіям автомобілів Tesla доведеться витрачати трохи більше грошей на зарядку своїх транспортних засобів. Американський виробник електрокарів підвищив тарифи на своїх станціях Supercharger.

Про це повідомляє Electrek.

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До сих пір компанія стягувала плату з водіїв за схемою єдиних тарифів для штатів і регіонів. Згідно з новою інформацією, компанія наразі переходить до принципів ціноутворення на основі окремих зарядних станцій, які враховують місцевий попит і тарифи на електроенергію.

Повідомляється, що останнім часом водіям в Нью-Йорку була нарахована плата не за тарифами всього штату в розмірі долар 0,24 доларів за кВт/год, а на 33% вище – 0,32 доларів за кВт/год, відповідно до вартості електрики в мегаполісі. Європейські користувачі станцій Supercharger теж повідомляють про зростання цін.

Відзначимо, минулого року компанія підняла ціни на 20 – 40% для клієнтів, які платять за будь-яку зарядку. Прес-секретар Tesla повідомив, що компанія коригує тарифи Supercharger, щоб вони краще відображали відмінності в рівні місцевих витрат на електроенергію і оренду. При цьому компанія запевняє, що як і раніше не планує використовувати станції Supercharger як джерела прибутку.

Зміна в схемі ціноутворення відбулася після того, як виконавчий директор Tesla Ілон Маск оголосив про завершення пільгової програми по залученню клієнтів: вона давала змогу користувачам дарувати шість місяців безкоштовної зарядки знайомим, які теж придбали автомобіль Tesla. Цей крок був одним із заходів щодо скорочення витрат компанії, яка вперше за два роки отримала прибуток восени 2018 року.

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