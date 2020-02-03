Tesla збільшить запас ходу Model S до 640 кілометрів

Компанія Tesla готується істотно поліпшити свої акумулятори. Про це розповів Ілон Маск на конференції, присвяченій фінансовим підсумками 2019 року. Запас ходу Model S і так цілком пристойний – до 600 км – але в найближчому майбутньому він може стати ще більшим.

Протягом декількох останніх років компанія Tesla вважається лідером з дальності пробігу електромобілів, але автовиробник не стоїть на місці. Інвестиції в технології акумуляторів дозволяють підвищити ефективність трансмісії і збільшити запас ходу на одному заряді, пише Electrek.

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Ми швидко наближаємося до кордону в 640 км для Model. Так що недовго залишилося чекати, поки запас ходу Model S отримає мінімум 640 км,

– заявив глава компанії під час звітного заходу.

На питання, коли Tesla планує перейти з елементів живлення Model S і Model X на батареї формату 2170, які використовуються в Model 3. Щоб поліпшити запас ходу і ефективність автомобілів, Маск відповів, що компанія збирається покращувати хімічний склад існуючих акумуляторів.

Зараз у найбільш стійкої версії Model S дистанція пробігу складає 600 км, як вказано на сайті Tesla. Однак за словами Маска, реальні показники трохи вищі і наближаються до 610 км.

Tesla виготовлятиме власні акумулятори

Не так давно Маск розповів у подкасті, що компанія повним ходом готується до виробництва власних акумуляторів.

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