Tesla збирається побудувати на Алясці сховище енергії

Компанія Ілона Маска стверджує, що будівництво акумуляторної станції знизить залежність штату від викопного палива. Таким чином штат стане відкритим для відновлюваних джерел енергії.

Електроенергетична компанія Homer Electric Association (HEA) оголосила про співпрацю з Tesla над проєктом BESS (Battery Energy Storage System). Станція на Алясці буде акумулювати до 93 МВт/год енергії, підвищить ефективність електромережі, дасть можливість уникнути перебоїв в живленні і знизити викиди парникових газів, пише Electrek.

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Коли запрацює станція

BESS буде встановлена ​​на електростанції Soldotna в Стерлінгу. Запуск сховища запланований на осінь 2021 року.

Керівництво HEA наголосило також, що акумулятори Tesla дозволять їм використовувати більше енергії з відновлюваних джерел і менше покладатися на викопне паливо.

BESS має важливу додаткову перевагу – вона відкриє дорогу для проєктів відновлюваної енергії, які в іншому випадку створюють напругу в сфері генерації теплової генерації,

– заявили представники енергокомпанії.

Цікаво, що укласти цей контракт Tesla вдалося завдяки соцмережам. У серпні глава компанії Ілон Маск звернувся до своїх 28 мільйонів підписників у твітері з проханням допомогти йому продати новітню промислову батарею компанії Megapack.

А зовсім недавно він оголосив, що темпи зростання бізнесу Tesla з виготовлення сонячних панелей, черепиці та систем зберігання енергії можуть обігнати успіхи компанії в галузі автомобілебудування.

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