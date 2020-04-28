The Elder Scrolls VI і The Sims 5: опубліковано перелік всіх підтверджених ігор Xbox Series X
Microsoft без зайвої скромності вихваляється терафлопсами нової консолі Xbox Series X. Однак для пересічних ґеймерів найцікавішими є ігри в які вони зможуть пограти на потужній консолі. Портал Windows Central зібрав повний перелік тайтлів, заявлених для консолі наступного покоління станом на сьогодні.
На консолі з'являться не лише нові ігри – на неї так само перенесуть частину старої гвардії з низкою візуальних доробок. Важливо розуміти, що мова йде не про стартову лінійцку Series X. Журналісти порталу просто склали перелік тайтлів, автори яких говорили або натякали, що їх творіння доберуться до наступного покоління приставок.
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То в що ж можна буде пограти на консолі
Ось перелік підтверджених ігор для Xbox Series X:
- Cyberpunk 2077
- Dead Island 2
- Everwild
- Forza Motorsport 2020 року
- Gears 5
- Gods and Monsters
- Halo Infinite
- Нова RPG від Obsidian Entertainment
- Orphan of the Machine
- Outriders
- Senua's Saga: Hellblade 2
- Starfield
- The Elder Scrolls VI
- The Lord of the Rings: Gollum
- The Sims 5
- Tom Clancy's Rainbow Six Quarantine
- Tom Clancy's Rainbow Six Siege
- Ultimate Fishing Simulator 2
- Warframe
- Watch Dogs Legion
- WRC 9 FIA World Rally Championship
Коли з'явиться приставка
Вихід Xbox Series X запланований на кінець 2020 року. Microsoft заявила, що пандемія не вплине на дату релізу консолі, але споживачів може очікувати дефіцит пропозиції – першої партії приставок просто не вистачить на всіх бажаючих.
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