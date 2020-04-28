The Elder Scrolls VI і The Sims 5: опубліковано перелік всіх підтверджених ігор Xbox Series X

Microsoft без зайвої скромності вихваляється терафлопсами нової консолі Xbox Series X. Однак для пересічних ґеймерів найцікавішими є ігри в які вони зможуть пограти на потужній консолі. Портал Windows Central зібрав повний перелік тайтлів, заявлених для консолі наступного покоління станом на сьогодні.

На консолі з'являться не лише нові ігри – на неї так само перенесуть частину старої гвардії з низкою візуальних доробок. Важливо розуміти, що мова йде не про стартову лінійцку Series X. Журналісти порталу просто склали перелік тайтлів, автори яких говорили або натякали, що їх творіння доберуться до наступного покоління приставок.

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То в що ж можна буде пограти на консолі

Ось перелік підтверджених ігор для Xbox Series X:

Cyberpunk 2077

Dead Island 2

Everwild

Forza Motorsport 2020 року

Gears 5

Gods and Monsters

Halo Infinite

Нова RPG від Obsidian Entertainment

Orphan of the Machine

Outriders

Senua's Saga: Hellblade 2

Starfield

The Elder Scrolls VI

The Lord of the Rings: Gollum

The Sims 5

Tom Clancy's Rainbow Six Quarantine

Tom Clancy's Rainbow Six Siege

Ultimate Fishing Simulator 2

Warframe

Watch Dogs Legion

WRC 9 FIA World Rally Championship

Коли з'явиться приставка

Вихід Xbox Series X запланований на кінець 2020 року. Microsoft заявила, що пандемія не вплине на дату релізу консолі, але споживачів може очікувати дефіцит пропозиції – першої партії приставок просто не вистачить на всіх бажаючих.

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