The Game Awards 2019: всі трейлери та анонси нових ігор

У Лос-Анджелесі пройшла щорічна церемонія нагородження The Game Awards, де анонсували нові ігри для консолей і ПК. Одним з головних анонсів стало продовження Hellblade: Senua's Sacrifice, популярного проєкту від Ninja Theory, яка вийде ексклюзивно на Xbox Series X.

Анонси та трейлери нових ігор

Не пропустіть: Найкращі ігри 2019 року: рейтинг Техно 24

Ghost of Tsushima

На церемонії показали найдовший сюжетний трейлер Ghost of Tsushima – нового проєкту Sucker Punch Productions про монгольські вторгнення в Японію. Гра вийде на PlayStation 4 влітку 2020 року.

Трейлер гри

The Wolf Among Us 2

Епізодична гра The Wolf Among Us вийшла в 2013 році. Видавець LCG Entertainment, що купив активи Telltale Games, спільно з AdHoc Studio і Warner Bros. представив сиквел до The Wolf Among Us. Про дати виходу не повідомили, проте відомо, що гра буде тимчасовим ексклюзивом Epic Games Store.

Трейлер гри

Godfall

Однією з перших, хто анонсував свою гру для PlayStation 5, стала компанія Gearbox Publishing з новим проєктом Godfall. Фантастичний бойовик від третьої особи також з'явиться на ПК в Epic Games Store в кінці 2020 року.

Трейлер гри

Dark Alliance

Wizards of the Coast спільно зі студією Tuque Games анонсували рольової бойовик Dark Alliance по серії Dungeons & Dragons. Його вихід відбудеться восени 2020 року, проте про платформи не повідомляється.

Трейлер гри

Цікаво: Найгірші ігри 2019 року: версія журналістів

Fast & Furious Crossroads

Студія Slightly Mad випустить гру Fast & Furious Crossroads за мотивами кінофраншизи "Форсаж". Реліз гри відбудеться на ПК, PlayStation 4 і Xbox One в травні 2020 року і приурочений до виходу дев'ятого фільму серії "Форсаж".

Трейлер гри

Prologue

Новий проект від Брендана Гріна, творця "королівської битви" PlayerUnknown's Battlegrounds. Стежити за ходом розробки гри можна на офіційному сайті гри, де також є можливість підписатися на розсилку листів з новинами.

Трейлер гри

Ori and the Will of the Wisps

Microsoft показала трейлер Ori and the Will of the Wisps, де оголосила про перенесення гри на місяць – тепер вона вийде 11 березня на Xbox One і ПК, де в неї можна буде пограти з абонементом на підписку Game Pass.

Трейлер гри

Weird West

Devolver Digital і співзасновник Arkane Studios Рафаель Колантоні анонсували нову гру – рольовий екшн Weird West. Розробники не розкривають дату виходу і платформи, на яких вона буде доступна, проте у гри вже з'явилася своя сторінка в Steam.

Трейлер гри

Не пропустіть: Геймер випадково зіграв у неанонсований режим у грі Call of Duty: Modern Warfare

Gears Tactics

Gears Tactics, який є мультіплєєрим спін-офом серії шутерів від третьої особи Gears of War, став доступний для замовлення в Steam. В честь цього компанія показала новий трейлер. Реліз гри як і раніше запланований на 28 квітня 2020 року.

Трейлер гри

Final Fantasy VII

Новий трейлер ремейка Final Fantasy VII присвячений головному героєві гри – Клауду. Реліз першої частини відбудеться 3 березня на PlayStation 4.

Трейлер гри

Bravely Default 2

Nintendo також взяла участь в церемонії, анонсувавши Bravely Default 2 для Nintendo Switch. Музику для гри знову пише відомий композитор Revo. Подробиці про JRPG обіцяють розповісти незабаром.

Трейлер гри

До теми: S.T.A.L.K.E.R. 2: розробники розповіли нові деталі про гру

Convergence

Перший трейлер екшн-платформер Convergence, що є частиною всесвіту League of Legends, був представлений на The Game Awards. Крім короткого тізера творці нічого не показали. Відомо, що Riot Games працює над багатьма проектами – від файтингов до ізометричного "діаблоіда".

Трейлер гри

Surgeon Simulator 2

Сиквел Surgeon Simulator, розроблений британською компанією Bossa Studios. За словами розробників, це "симулятор операцій без гальм, в якому підлий чорний гумор уживається з усією серйозністю реанімації". Вийде в наступному році.

Трейлер гри

No More Heroes III

Grasshopper Manufacture і геймдизайнер Гоіті Суду, відомий на весь світ під псевдонімом "Suda51", представили незвичайний новий трейлер до No More Heroes III. Головний герой серії, Тревіс Тачдаун, знову відправиться на завдання з порятунку світу. Вихід гри на Nintendo Switch очікується в 2020 році.

Трейлер гри

Цікаво: Останнє оновлення Fallout 76 знову "зламало" гру

Humankind

Відбувся дебютний трейлер проекту Humankind – стратегії від SEGA і AMPLITUDE Studios. Гравцям належить створити свого аватара і зводити власну цивілізацію. Реліз Humankind відбудеться в 2020 році, в Steam вже відкрита її сторінку.

Трейлер гри

Sons of the Forest

Анонсовано Sons of the Forest – продовження гри The Forest в жанрі "сурвайвл-хоррора". Дата релізу, як і платформи, на яких вийде гра, не називаються.

Трейлер гри

New World

Amazon Game Studios показала дебютний трейлер своєї масштабної MMORPG під назвою New World. Гру вже можна попередньо замовити в Steam. New World вийде на ПК в травні наступного року.

Трейлер гри

"Control: Експедиції"

Remedy Entertainment показалв трейлер безкоштовного оновлення "Експедиції" для Control, яке можна встановити з сьогоднішнього дня. Крім того, розробники анонсували дату виходу першого великого оновлення для гри – 26 березень 2020 року.

Трейлер доповнення

До теми: Українську гру Metro: Exodus номінували на престижну премію – деталі

Apex Legends: Mirage Holo-Day Bash

Apex Legends представив різдвяний внутрішньоігровий івент Mirage Holo-Day Bash, який також доступний з сьогоднішнього дня на Xbox One, PlayStation 4 і ПК. В його рамках гравці можуть отримати нові косметичні набори для персонажів гри.

Трейлер івенту

Marvel Ultimate Alliance 3

Представлений трейлер доповнення з героями з коміксів "Люди-ікс" для гри Marvel Ultimate Alliance 3. Воно стане доступним з 23 грудня. Гра є ексклюзивом Nintendo Switch.

Трейлер доповнення

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно