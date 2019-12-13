The Game Awards 2019: список переможців

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The Game Awards 2019: список переможців / Фото з вільних джерел

У ніч із 12 на 13 грудня пройшла премія The Game Awards 2019. Цю подію вважають однією із найважливіших серед геймерів та розробників. Цьогоріч переможцем стала Sekiro: Shadows Die Twice яку розробила японська компанія FromSoftware, а видала Activision.

Гра року

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Більшість користувачів очікувала, що в 2019 році більшість нагород збере гра від Хідео Кодзіми Death Stranding, однак жюрі премії The Game Awards 2019 вирішило інакше.

Тож цього річ перемога дісталася тайтлу від японської студії – Sekiro: Shadows Die Twice. Це гра в жанрі "пригодницький бойовик" побачила світ 22 березня 2019.

Трейлер гри Sekiro: Shadows Die Twice – дивіться відео

Дія Sekiro: Shadows Die Twice відбувається в феодальній Японії в період Сенгоку. Під управлінням гравця опиняється Вовк – воїн з кістяний рукою, озброєний мечем і мотузкою з гаком. Він перебуває на шляху помсти. Гра схожа з Bloodborne, однією з попередніх ігор FromSoftware, і також містить похмурий світ, гротескних ворогів і битви, в яких від гравцю потрібно більше нападати, ніж захищатися.

Найбільша кількість номінацій і перемог – Disco Elysium

Ще одним феноменом премії The Game Awards 2019 став інді-хіт Disco Elysium, який став рекордсменом за кількістю номінацій і у всіх одержав перемогу.

Трейлер гри Disco Elysium – дивіться відео

Disco Elysium – це комп'ютерна рольова гра, розроблена і випущена студією ZA/UM (Лондон) для Microsoft Windows в 2019 році. В Disco Elysium гравець управляє поліцейським-алкоголіком, що розслідує вбивство у вигаданому місті Ревашоль.

Розробники надихалися класичними іграми на движку Infinity Engine і настільними рольовими іграми.

Всі переможці премії The Game Awards 2019

  • Гра року – Sekiro: Shadows Die Twice
  • Гра року за версією глядачів – Fire Emblem: Three Houses
  • Найкращий екшн – Devil May Cry 5
  • Найкраща пригодницька екшен-гра – Sekiro: Shadows Die Twice
  • Найкраща RPG – Disco Elysium
  • Найкращий файтинг – Super Smash Bros. Ultimate
  • Найкраща сімейна гра – Luigi's Mansion 3
  • Найкраща стратегія – Fire Emblem: Three Houses
  • Найкраща спортивна гра – Crash Team Racing Nitro-Fueled
  • Найкраща VR/AR-гра – Beat Saber
  • Найкраща багатокористувацька гра – Apex Legends
  • Найкраща мобільна гра – Call of Duty Mobile
  • Найкращий дебют інді-розробника – ZA/UM з Disco Elysium
  • Найкраща режисура – Death Stranding
  • Найкращий наратив – Disco Elysium
  • Найкращий арт-дірекшен – Control
  • Найращий саундтрек – Death Stranding
  • Найкраща акторська гра – Мадс Міккельсен (Кліфф з Death Stranding)
  • Найкраща гра, яка зачіпає соціальні проблеми – GRIS
  • Найкраща гра-сервіс – Fortnite
  • Найкраща інді-гра – Disco Elysium
  • Найкращий дизайн звуку – Call of Duty: Modern Warfare
  • Найкраща підтримка онлайн-ігри – Destiny 2
  • Найкращий стрімер – Майкл Гржесік (Shroud)
  • Найкращий кіберспортсмен – Кайл Гірсдорф (Bugha)
  • Найкраща кіберспортивна гра – League of Legends
  • Найкраща кіберспортивна команда – G2 Esports (LoL)
  • Найкращий кіберспортивний захід – League of Legends Word Championship 2019
  • Найкращий кіберспортивний тренер – Денні Соренсен (Zonic)
  • Найкращий кіберспортивний ведучий – Ефье Депоортере (sjokz)

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Зауважимо, до номінація найкраща екшн-гра потрапила й гра від українських розробників – Metro: Exodus. Однак студії 4A Games не вдалося вибороти перемогу.

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Теги: Техно Ігри
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