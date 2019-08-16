The International 2019: українці Natus Vincere обіграли російську команду Virtus.pro

The International 2019 ці дні триває в Китаї. В рамках групового турніру цього чемпіонату з кіберспорту українська команда Natus Vincere перемогла російських суперників Virtus.pro.

У першій грі NaVi перемогли з рахунком 28:12 за 39 хвилин. Друга гра завершилась за 54 хвилини і з рахунком 40:21 на користь українців.

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Таким чином NaVi займає третє місце у групі B. Тим часом Virtus.pro розділяє 5 сходинку із Evil Geniuses.

Як відомо, чотири найкращі команди з групи вийдуть у верхню світку плей-оф, чотири – в нижній. Команда, що посяде останнє 9 місце, покине турнір.

Сьогодні у Natus Vincere ще одна гра із Ninjas in Pyjamas. Тим часом Virtus.pro завтра о 6:30 зіграє з OG.

Що таке The International 2019? Це щорічний чемпіонат з кіберспорту із комп’ютерної гри Dota 2. У 2019 році він проходить з 15 по 25 серпня в Шанхаї. На турнірі виступають 18 команд. Вони змагаються між собою за звання найкращої кібеспортивної команди Dota 2 та за призовий фонд у розмірі 33 мільйонів доларів. Групова стадія триватиме до 18 серпня.

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