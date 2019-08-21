Народження легенди Dota 2: спортсмен самотужки подолав п'ятьох суперників

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Arteezy з Dota 2 - що відомо про перемогу Arteezy та нього самого
Arteezy самотужки подолав п'ятьох суперників на The International 2019 / Фото з вільних джерел

Головний турнір з Dota 2 – The International 2019 – саме проходить в Шанхаї. Найсильнішою командою на змаганні вважають китайську Vici Gaming але навіть дисципліновані китайці не впоралися з Артуром Arteezy Бабаєвим, який у вирішальній битві сам убив всіх п'ятьох ворогів.

Сайт cyber.sports опублікував відео, на якому детально розібрали легендарну сутичку.

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Arteezy подолав 5 суперників з команди Vici Gaming – відео-розбір

Що відбувається на відео? Зверніть увагу на стрілки, коли відео встане на паузу. У команди Arteezy в бою залишилося всього два героя, включаючи самого Arteezy – вони позначені зеленими стрілками. Ще двоє – загинули, один рятується втечею. Всі п'ять ворогів живі (вони позначені червоними стрілками).

Незважаючи на чисельну меншість, Arteezy пішов в бійку. Він майже загинув, перечекав небезпеку всередині героя союзника (особливе вміння) а потім розвернувся та вбив ворогів одного за іншим.

Артур Arteezy Бабаєв
Артур Arteezy Бабаєв

У чому легендарність моменту? З точки зору техніки або реакції Артур не зробив нічого особливого: він всього лише вчасно затис клавішу атаки. Але психологічно атакувати п'ятьох ворогів відразу дуже важко.

Під величезним тиском Arteezy зрозумів, що його персонаж (який краде здоров'я з кожним ударом) досить розгойданий, щоб впоратися з п'ятьма противниками відразу. Однак цього не розуміли ні глядачі, ні професійні коментатори, ні Vici Gaming – найсильніша команда Китаю.

Що відомо про Arteezy? Артур Бабаєв громадянин Канади, але народився в Узбекистані. Його батьки переїхали до Канади, коли Артуру було два роки. За їхніми словами, вони хотіли кращого майбутнього для дітей.

Нагадаємо, The International 2019 проходить з 15 по 25 серпня в Шанхаї. На турнірі виступають 18 команд. Вони змагаються між собою за звання найкращої кіберспортивної команди Dota 2 та за призовий фонд у розмірі 33 мільйонів доларів. Групова стадія триватиме до 18 серпня. Вже 20 серпня стартували матчі плей-офф, які триватимуть до 25 серпня.

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Теги: Техно Кіберспорт Ігри
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