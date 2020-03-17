The Longing: в Steam з'явилась гра, на проходження якої знадобиться рік

Сервіс Steam поповнюється різними тайтлами: одні можна пройти за кілька хвилин або один вечір, а от на проходження інших можуть знадобитися місяці, а то й роки. Днями віртуальні полиці магазину Valve поповнилися грою, до фінальних титрів якої можна дістатися лише за 400 днів.

Сюжет

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Оригінальна пригода The Longing оповідає про героя, який чекає пробудження короля, попутно досліджуючи печери, читаючи книги, збираючи різні предмети і розшукуючи пасхалки. Спить король міцно, а прокинеться лише через 400 реальних днів. Що чекає гравців тоді – загадка.

Те, що користувачі, напевно, спробують зшахраювати, "підкрутивши" годинник на комп'ютері, розробники передбачили: за такий фінт хитрим геймерам належить внутрішньоігрове ув'язнення в темниці.

Трейлер гри The Longing – дивіться відео

Так що, можливо, фінал The Longing стане однією з головних інді-загадок 2020 року. Якщо тільки хтось не придумає, як обманути систему.

Ціна

У будь-якому випадку гра вже доступна на платформах Windows, Linux і MacOS за ціною 229 гривень.

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