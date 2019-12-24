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The Wicher: що почитати, у що зіграти, що подивитися, якщо сподобався серіал

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The Wicher / Фото з вільних джерел

20 грудня Netflix випустила перший сезон свого серіалу про відьмака Геральта із Рівії. Хоча сюжет серіалу написаний за книгами польського письменника Анджея Сапковського, у багатьох він асоціюється із не менш популярною грою студії CD Projekt (в основу якої також лягли книги Сапковського) – The Wicher.

Якщо ви вже встигли переглянути перший сезон і він вам сподобався, то пропонуємо вашій увазі цікаву підбірку від ресурсу AIN.UA, в якій зібрали схожі ігри та серіали.

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Оригінальні книги

Зауважимо, аби більше дізнатися про головного героя та взагалі всесвіт "Відьмака" варто звернутися до оригінальних книг.

  • "Останнє бажання"
  • "Меч Призначення"
  • "Кров ельфів"
  • "Час презирства"
  • "Хрещення вогнем"
  • "Вежа Ластівки"
  • "Володарка Озера".

Ігри за серією книг

Також радимо зіграти в серію ігор, які були створені за романами Анджея Сапковського:

  • "Відьмак" (2007 рік)
  • "Відьмак 2: Вбивці королів" (2011 рік)
  • "Відьмак 3: Дике полювання" (2015 рік).

До слова, саме треття частина саги вважається однієї із найбільш культових ігор польської студії CD Projekt. Проєкт отримав чимало доповнень та дає змогу сповна поринути у світ Геральта із Рівії.

Схожі ігри 

Що стосується схожих ігор, то можна зіграти:

  1. Трилогія Dragon Age
  2. The Banner Saga
  3. TES V: Skyrim
  4. Arcanum: Of Steamworks and Magick Obscura
  5. Серія Gothic
  6. Kingdom Come: Deliverance
  7. Серія Fable
  8. Neverwinter Nights.

Схожі серіали

Також можете переглянути такі фільми та серіали (звісно, якщо ви їх досі не бачили):

  1. "Гра престолів" від HBO
  2. "Вікінги" (хоча це й не фентезі, але екшену та магії в цьому серіалі вистачає)
  3. Трилогія "Хоббіт"
  4. "Король Артур: Легенда меча"
  5. Серіал "Мандалорец" (це, звичайно, не фентезі, але теж про пригоди найманого вбивці)
  6. "Страшні казки"
  7. Серіал "Галавант" (2015 рік).

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Автор: Єва Шварц
Теги: Новини Техно Техно Ігри Серіал "Відьмак" Кіно Книги
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