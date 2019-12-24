The Wicher: що почитати, у що зіграти, що подивитися, якщо сподобався серіал

20 грудня Netflix випустила перший сезон свого серіалу про відьмака Геральта із Рівії. Хоча сюжет серіалу написаний за книгами польського письменника Анджея Сапковського, у багатьох він асоціюється із не менш популярною грою студії CD Projekt (в основу якої також лягли книги Сапковського) – The Wicher.

Якщо ви вже встигли переглянути перший сезон і він вам сподобався, то пропонуємо вашій увазі цікаву підбірку від ресурсу AIN.UA, в якій зібрали схожі ігри та серіали.

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Оригінальні книги

Зауважимо, аби більше дізнатися про головного героя та взагалі всесвіт "Відьмака" варто звернутися до оригінальних книг.

"Останнє бажання"

"Меч Призначення"

"Кров ельфів"

"Час презирства"

"Хрещення вогнем"

"Вежа Ластівки"

"Володарка Озера".

Ігри за серією книг

Також радимо зіграти в серію ігор, які були створені за романами Анджея Сапковського:

"Відьмак" (2007 рік)

"Відьмак 2: Вбивці королів" (2011 рік)

"Відьмак 3: Дике полювання" (2015 рік).

До слова, саме треття частина саги вважається однієї із найбільш культових ігор польської студії CD Projekt. Проєкт отримав чимало доповнень та дає змогу сповна поринути у світ Геральта із Рівії.

Схожі ігри

Що стосується схожих ігор, то можна зіграти:

Трилогія Dragon Age The Banner Saga TES V: Skyrim Arcanum: Of Steamworks and Magick Obscura Серія Gothic Kingdom Come: Deliverance Серія Fable Neverwinter Nights.

Схожі серіали

Також можете переглянути такі фільми та серіали (звісно, якщо ви їх досі не бачили):

"Гра престолів" від HBO "Вікінги" (хоча це й не фентезі, але екшену та магії в цьому серіалі вистачає) Трилогія "Хоббіт" "Король Артур: Легенда меча" Серіал "Мандалорец" (це, звичайно, не фентезі, але теж про пригоди найманого вбивці) "Страшні казки" Серіал "Галавант" (2015 рік).

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