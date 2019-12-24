The Wicher: що почитати, у що зіграти, що подивитися, якщо сподобався серіал
20 грудня Netflix випустила перший сезон свого серіалу про відьмака Геральта із Рівії. Хоча сюжет серіалу написаний за книгами польського письменника Анджея Сапковського, у багатьох він асоціюється із не менш популярною грою студії CD Projekt (в основу якої також лягли книги Сапковського) – The Wicher.
Якщо ви вже встигли переглянути перший сезон і він вам сподобався, то пропонуємо вашій увазі цікаву підбірку від ресурсу AIN.UA, в якій зібрали схожі ігри та серіали.
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Оригінальні книги
Зауважимо, аби більше дізнатися про головного героя та взагалі всесвіт "Відьмака" варто звернутися до оригінальних книг.
- "Останнє бажання"
- "Меч Призначення"
- "Кров ельфів"
- "Час презирства"
- "Хрещення вогнем"
- "Вежа Ластівки"
- "Володарка Озера".
Ігри за серією книг
Також радимо зіграти в серію ігор, які були створені за романами Анджея Сапковського:
- "Відьмак" (2007 рік)
- "Відьмак 2: Вбивці королів" (2011 рік)
- "Відьмак 3: Дике полювання" (2015 рік).
До слова, саме треття частина саги вважається однієї із найбільш культових ігор польської студії CD Projekt. Проєкт отримав чимало доповнень та дає змогу сповна поринути у світ Геральта із Рівії.
Схожі ігри
Що стосується схожих ігор, то можна зіграти:
- Трилогія Dragon Age
- The Banner Saga
- TES V: Skyrim
- Arcanum: Of Steamworks and Magick Obscura
- Серія Gothic
- Kingdom Come: Deliverance
- Серія Fable
- Neverwinter Nights.
Схожі серіали
Також можете переглянути такі фільми та серіали (звісно, якщо ви їх досі не бачили):
- "Гра престолів" від HBO
- "Вікінги" (хоча це й не фентезі, але екшену та магії в цьому серіалі вистачає)
- Трилогія "Хоббіт"
- "Король Артур: Легенда меча"
- Серіал "Мандалорец" (це, звичайно, не фентезі, але теж про пригоди найманого вбивці)
- "Страшні казки"
- Серіал "Галавант" (2015 рік).
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