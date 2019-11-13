Нововведення в Instagram: соцмережа запустить свій варіант TikTok

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Reels в Instagram – соцмережа запустить свій TikTok: дата
Нова функція в Instagram / pixabay.com

Соціальна мережа Instagram тестує нову функцію. Вона отримала назву Reels та передбачає, що у Stories можна буде додавати музику до відео та ефекти та нагадуватиме можливості, що є у TikTok.

Як передає видання TechCrunch, кнопка Reels буде розташована поруч із функціями Boomerang та Super-Zoom.

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Що вміє Reels? Ця нова функція у Stories дасть змогу створювати 15-секундні ролики, використовуючи музику з переліку Instagram або власну.

Також за допомогою Reels можна буде обирати швидкість відео, ставити його на паузу чи з’єднувати кілька відео в одне.

Наразі функція Reels перебуває на стадії тестування. Вона доступна лише на території Бразилії на пристроях на базі iOS та Android.

Нова функція в Instagram: відео

Що таке TikTok? Це популярний додаток, призначений для створення та поширення відеофайлів, а також живих трансляцій. Цей сервіс запустила китайська компанія ByteDance у 2016 році. Він дає змогу створювати музичні, танцювальні, комедійні та інші види відео на 15 секунд. Нині цей додаток є одним із найпопулярніших у світі.

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Теги: Instagram Новини Техно Техно Інтернет
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