Додаток TikTok вже й так став одним з найпопулярніших у світі, обійшовши за кількістю завантажень WhatsApp. Тепер же розробники відзначають нову висоту в один мільярд завантажень на Android. Посприяла зростанню популярності додатка пандемія коронавірусу.

Через те, що людям доводиться сидіти вдома, вони стали набагато більше часу проводити зі смартфонами. Віддушиною під час карантину для багатьох стала соціальна мережа TikTok, в якій автори публікують короткі кумедні відео.

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Зростання популярності мережі

Так, за станом на кінець лютого TikTok був третім за популярністю безкоштовним додатком в Google Play, а вже в березні він піднявся на друге місце. Тепер стало відомо, що програма подолала бар'єр в мільярд завантажень з Google Play.

Варто зазначити, що до лідерів за кількістю завантажень з Google Play китайській соціальній мережі ще далеко. Очолюють рейтинг сервіси Google на кшталт Chrome, YouTube, Drive і Gmail, а також Facebook та WhatsApp – їх завантажили понад 5 мільярдів разів. Втім, з нинішніми темпами зростання TikTok має всі шанси незабаром увійти в цей "елітний клуб".

Нові конкуренти

Нещодавно Google заявили, що займаються створенням нової функції для YouTube. Її суть полягає у можливості створення коротких відео на кшталт відео у TikTok. Нова функція отримає назву Shorts.

Для музичного супроводу роликів можна буде використовувати ліцензовані треки та інші аудіоматеріали з каталогу сервісу. Інсайдери припускають, що такий крок дозволить Google скласти конкуренцію TikTok, яким користуються понад 500 мільйонів людей в усьому світі.

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