Що таке TikTok: чому він такий популярний і як працює додаток

Здається зараз вже практично не залишилося людей, які б не чули про TikTok. Соцмережа охопила просто шалену кількість користувачів та стрімко увірвалася в тренди 2019 року. А все почалося з маленького додатка для редагування відео. Як користуватися TikTok, що відомо про його цільову аудиторію та чому вона стала такою популярною – читайте у матеріалі.

Що це взагалі таке TikTok

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TikTok – це сервіс, який за функціоналом нагадує Instagram, Snapchat і Vine. Він призначений для створення і перегляду коротких відеороликів довжиною 15 секунд. В основному це кліпи, скетчі або реакції на тренди. Крім того, він дає змогу запускати прямі ефіри.

Де з’явився TikTok

Почнімо з початку. Сам додаток TikTok з'явився у 2016 році у Китаї і називався Douyin. За 500 днів він здолав великих конкурентів всередині країни. Аудиторія сервісу до початку 2018 року склала 300 мільйонів людей.

Спершу китайський додаток був сервісом для редагування та публікації коротких відео, до яких можна було додавати музику. Популярність за межами Китаю соціальна мережа отримала після поглинання схожого за функціями додатка musical.ly, велика база користувачів якого автоматично стала аудиторією TikTok.

Як користуватися TikTok

Функціонал програми схожий з Instagram, тому розібратися з ним доволі просто. Реєстрація в TikTok не обов'язкова, однак в разі відмови від неї ви зможете лише гортати стрічку і переглядати популярні ролики. Щоб публікувати контент самостійно і налаштовувати побажання, все-таки доведеться зареєструватися.

Сам процес реєстрації стандартний – можна використовувати для входу аккаунт однієї із популярних соцмереж, пошту або ж номер телефону.



Вікно реєстрації в додатку

Після входу в додаток вам відразу запропонують подивитися вкладку "рекомендуємо", де зібрані ролики користувачів з великою кількістю лайків. Панель інструментів, як і в Instagram, розташовується в нижній частині екрана.



Рекомендації

Найголовніша вкладка в ТікТок – це стрічка. У ній весь простір відводиться контенту, а між підписками можна перемикатися за допомогою кнопок у верхній частині екрану або ж свайпами. Для лайків, репостів і коментарів використовуються кнопки з правого боку екрану.



Стрічка TikTok

Особисті повідомлення і вся інформація про вашу активність в соцмережі зібрана у вкладці "повідомлення". Там можна подивитися сповіщення про прямі ефіри, заходи й тренди.

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У TikTok, як і в Instagram, є персональні QR-коди. Відсканувавши такий код, можна швидко знайти людину в соцмережі. Знайти свій код можна на сторінці профілю. Він називається Tik-код.



Tik-код можна знайти в налаштуваннях профілю

Оскільки основна функція додатку – це запис відеороликів різного формату, центральна кнопка панелі навігації призначена якраз для цього. Користувачі можуть зняти новий ролик або завантажити щось готове зі своєї галереї.

Під час зйомки користувачі можуть перемикатися між камерами, регулювати швидкість, додавати фільтри та обробляти відео. При натисканні на кнопку в верхній частині екрану можна додати музику до ролика. Користувачі можуть вибрати звичайний пошук або скористатися чартами і персоналізованими списками.

Після того, як ролик буде готовий, відкриється меню публікації, де можна вибрати налаштування приватності і можливість експорту в інші соцмережі. Там же ролик можна зберегти в чернетки або опублікувати відразу.

Інші функції

Крім стандартних відео в TikTok можна записати дует. У таких відео одна частина створюється одним користувачем, а друга, після її запису, – кимось із його друзів. Щоб скористатися цим функціоналом, необхідно записати ролик і при збереженні натиснути кнопку "поділитися". Після цього буде потрібно вибрати "Дует". Під час запису дуету користувачам доступний той же функціонал, що і для звичайних відео.

Є в TікТок і "реакції" – цей формат відео є відповіддю на чиюсь публікацію. Опублікувати реакцію просто – достатньо натиснути "поділитися" після запису відео і вибрати "Реакція". Після цього записаний ролик належиться у вигляді невеликого віконця на оригінал.

Цільова аудиторія TikTok

Очевидно, перші, хто приходить в голову – підлітки. Восени 2018 року TikTok вже вважали мало не головним додатком для молоді. Про те, що сервіс націлений саме на молоду аудиторію, говорить і великий набір стікерів, фільтрів, б'юті-ефектів та іншого функціоналу.

Відеоконтент вкрай популярний серед молодої аудиторії. За даними Pew Research Center, YouTube зараз – платформа №1 серед молодих людей віком від 13 до 17 років. Тому немає нічого дивного в тому, що TikTok з його роликами і фільтрами "вистрілив".

Чому TikTok популярний

Популярність TikTok полягає в тому, що він об'єднує найпопулярніші тренди і формати контенту. Як вже зазначалося вище, TikTok – це поєднання Stories, коротких смішних скетчів, фільтрів і масок в обгортці простого і зручного редактора відео. Крім того, в додатку дуже грамотно працюють алгоритми, які дають змогу початківцям блогерам органічно набирати мільйони переглядів.

Аудиторія TikTok швидко зростає, зараз туди активно заходять бренди та рекламодавці, що забезпечило черговий стрибок популярності соцмережі. В майбутньому, ймовірно, додаток буде конкурувати з Instagram та YouTube, але тільки в ніші коротких розважальних роликів.

Українські зірки в TikTok

В українському сегменті соцмережі зареєстровано чимало зірок шоу бізнесу, ведучих та інших зірок. Так, ведуча "Світського життя" Катерина Осадча доволі активно користується додатком. Зірка часто знімає короткі ролики у надпопулярному TikTok.

Серед українських артистів цей додаток активно використовує співачка Надя Дорофєєва і зірка серіалу "Школа" Єлизавета Василенко.

Українські політики наразі не так активно використовують додаток. Так, мер Києва Віталій Кличко вирішив не відставати від світових трендів і також зареєструвався у соцмережі TikTok.

Перше відео, яке опублікував київський міський голово вийшло доволі святковим. Більше того, з’явилося воно у День святого Миколая.

Поки на акаунті Кличка розміщується лише одне відео. Проте чиновник уже має майже 2 тисячі підписників і 5,5 тисяч уподобань.

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Цікаві факти про TikTok

Як і будь-яка соцмережа чи додаток, яким користуються мільйони людей TikTok генерує масу історій його доволі не звичного використання.

Найпопулярніший користувач TikTok – LorenGray, аудиторія якої складає 34,4 млн фоловерів.

Lasso, додаток, яке випустив Facebook як прямого конкурента TikTok в листопаді 2018, було завантажено всього 70 тисяч раз.

Bytedance, компанія, якій належить ТікТок, оцінюється в 75 мільйонів доларів, що робить її найдорожчим стартапом у світі.

За заявою ТікТок, в середньому візит користувача триває близько 5 хвилин, що більше ніж показники Snapchat і Instagram. В середньому ж користувач TikTok проводить в додатку 52 хвилини на день.

90% користувачів протягом дня заходять в додаток два рази і більше. А в середньому – 8 разів на день.

За даними GlobalWebIndex, 41% аудиторії платформи – користувачі у віці 16-24 років.

Заява, що найбільша кількість користувачів сервісу перебуває в США – помилка. Насправді найбільша аудиторія ТікТок – в Китаї, де платформа називається Douyin. Більш ніж 500 мільйонів щомісячної активної аудіоріі Tiktok – китайці. У США щомісячна аудиторія сервісу становить 26,5 мільйона користувачів.

Згідно з внутрішніми даними сервісу, у жовтні 2019 активна щомісячна аудиторія TikTok по всьому світу склала 800 мільйонів користувачів. У першому кварталі 2019 року ТікТок став третім за кількістю завантажень додатком в світі, завдяки 188 мільйонам нових користувачів.



До лютого 2019 число скачувань TikTok перевищило 1 мільярд, що дозволило йому обійти Instagram і Facebook в магазинах додатків. В кінці жовтня 2019 ТікТок став найпопулярнішим безкоштовним додатком в розділі Розваги в Apple App Store.

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