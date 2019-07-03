Тільки доказова медицина: Facebook буде боротись з сенсаційними заявами про здоров’я

Незабаром ми рідше будемо натрапляти на пости у Facebook про підозрілі або й зовсім абсурдні методи лікування. Соцмережа вирішила змінити алгоритм новинної стрічки з повідомленнями здоров'я, медицину та лікування хворіб.

Про це компанія розповіла у своєму блозі. Зокрема, соцмережа буде визначати, чи стосується пост вище згаданих тем (наприклад якщо повідомлення інформує про сенсаційне твердження в медицині чи про чудодійні ліки), цей пост будуть виводити у стрічці якнайнижче.

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Це стосується і реклами такого контенту, наприклад таблеток для схуднення тощо.

Для визначення такого контенту соцмережа буде знаходити в постах фрази, які зазвичай використовуються для "клікбейту". Таким чином Facebook намагатиметься передбачити "сенсаційні заяви" про здоров'я або просувати пов'язані з ними продукти і товари.

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