Тім Кук впевнений, що iPhone SE (2020) швидший за будь-який Android-смартфон

Нещодавно головний дизайнер Huawei розкритикував новий iPhone SE, заявивши, що такому смартфону просто немає місця в сучасному світі і він не зацікавить покупців. Однак, у голови Apple абсолютно протилежна думку з цього приводу. Він упевнений, що їх доступний iPhone кращий за будь-який Android-смартфон, щонайменше в одному.

Глава Apple прокоментував, який рівень продажів очікує компанія від iPhone SE (2020), наголосивши, що він розраховує на високий рівень попиту в країнах із середнім рівнем доходу, а також значний приплив нових користувачів "з табору Android", розповідає 9to5mac.

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Чим iPhone SE кращий за топовий Android-смартфон

Однією з головних переваг iPhone SE (2020) Тім Кук виділив флагманський процесор, який укладений в компактний корпус.

Я думаю, що з виходом iPhone SE (2020) багато хто перейде на iOS. Це неймовірна пропозиція. У даній моделі такий же процесор, як і в наших флагманів, і зараз вона швидша за будь-якого найпродуктивішого Android-смартфона. Ми завжди прагнули представляти найкращі продукти за хорошою ціною,

– заявив глава Apple.

Проведений раніше дисасемблинг авторитетною лабораторією iFixit показав, що дана модель багато в чому дублює iPhone 8. У ролі запасних частин від "вісімки" можуть використовуватися дисплей, датчик наближення, Taptic Engine, основна камера та мікрофон. Ціна iPhone SE (2020) стартує в США з 399 доларів, а в Україні – з 14 500 гривень.

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