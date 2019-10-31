Тіму Кукові дофотошопили AirPods Pro: фото

Глава Apple Тім Кук розмістив на своєму профілі у Twitter фото, на якому побачили втручання фотошопу. CEO домалювали нові бездротові навушники AirPods Pro, які компанія представила нещодавно.

Як зауважили журналісти The Verge, на фото профілю розміщений старий знімок, а нові AirPods Pro йому просто домалювали.

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Цікаво, що у березні цього року, коли випустили Air Pods 2, він опублікував знімок, де бездротові навушники були таким же чином домальовані.

Це вже не перший такий випадок

Що відомо про AirPods Pro? Це третє покоління бездротових навушників від Apple. Серед важливих оновлень – технологія активного шумоподавлення. Вона оцінює навколишні шуми 200 разів у секунду і адаптує звучання, маскуючи перешкоди. При цьому аби користувач міг чути навколишній простір, є режим "прозорості" – тоді навушники передають і музику, і шуми навколо.

Однак, і коштують нові навушники дорожче від попередників. На американському ринку їхня вартість становить 249 доларів (6 200 гривень).

I can only draw two possible conclusions here: either someone had to photoshop an AirPod into Tim’s ear for the second picture, or someone had to photoshop an AirPod out of Tim’s ear for the first onehttps://t.co/48vEWiyMelhttps://t.co/D0tjCH5CqM pic.twitter.com/VCJZJhNSrc — Chaim Gartenberg (@cgartenberg) March 20, 2019

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