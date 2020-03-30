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Тисячі додатків для Android таємно збирають інформацію про користувачів

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Інформацію можуть передавати рекламодавцям / securenews.ru

Додатки Google Play таємно збирають конфіденційну інформацію про користувачів.Команда з нідерландських, швейцарських і італійських вчених провела спільне дослідження та зясувала, що 4000 додатків для Android без дозволу збирають інформацію про користувачів.

Як кажуть дослідники, додатки збирають інформацію про стать користувача, його чи її релігію, статус відносин тощо.

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Як це відбувається

Додатки використовують наданий Android програмний інтерфейс (Android's installed application methods або IAM`s), який сканує телефон для отримання інформації про всі інші додатки, встановлені на девайсі.

Вони використовують кілька методів для отримання різної інформації, пов'язаної з встановленими додатками. І жоден з них не має сертифікату від Google. Це дає змогу здійснювати всі операції без повідомлення користувача.

Мета

Як сказано у дослідженні, це дає змогу розробникам і рекламодавцям створювати докладні профілі користувачів. За допомогою такого аналізу можна з точністю до 70% визначити стать користувача. Також можна визначити релігію користувача, статус відносин, володіння мовами, країни, якими цікавиться користувач.

Що кажуть в Google

На результати дослідження вже відреагували корпорації Google. Там планують внести кілька змін в нову версію Android, випуск якої запланований на третій квартал 2020 року.

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Автор: Ірина Полицька
Теги: Google Android Новини Техно Додатки Техно Інтернет
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