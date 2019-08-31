Тисячі iPhone взламували впродовж 2 років – це виявив Google: деталі

Дослідники із зовнішньої служби Google виявили операцію зі зламу iPhone, яка атакувала "тисячі користувачів на тиждень", аж поки її не змогли ліквідувати у січні 2019 року.

Користувачі могли досить просто зайти на сайт, а деякі методи, які використовували хакери, вплинули навіть на повністю сучасні телефони.

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Ця операція, яка тривала два з половиною роки, використовувала невелику колекцію зламаних веб-сайтів для доставки шкідливих програм на iPhone відвідувачів, – йдеться у статті The Guardian.

Після зламу хакери отримували доступ до усіх даних на смартфоні. Щохвилини завантажувалась геолокація, зчитувались паролі, а також історії чатів у популярних додатках, таких, як: WhatsApp, Telegram та iMessage, бази контактів у телефоні користувачів та бази даних Gmail.

Як видалити вірус з iPhone

Вірус очищався з пам'яті, якщо користувач перезавантажував смартфон і більше не відвідував "хакнутий" сайт. Але в Google Project Zero, команді хакерів, яка шукає вразливості у популярних технологіях, вважають, що це може бути не кінець.

Вкравши великі масиви даних, зловмисники можуть підтримувати постійний доступ до різних облікових записів і служб, навіть якщо втратили доступ до пристрою.

Вразливе місце продукту Apple

Загалом під час операції хакери використали 14 вразливостей в iOS. Google зазначив, що повідомив про проблеми безпеки Apple 1 лютого. Потім Apple випустила оновлення операційної системи, яке виправило недоліки 7 лютого.

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